性愛遊戲陷阱｜兩女色誘男子赴酒店 入房現賊匪真身打劫

即時國際
更新時間：19:30 2025-12-24 HKT
發佈時間：19:30 2025-12-24 HKT

英國有兩名女子以「性愛遊戲」為由，將網上結識男子騙到酒店並戴上手銬，強迫對方交出錢包、信用卡等。兩人分別被判6年及9年有期徒刑。

案發於2020年9月，受害男子在網上認識一名化名馬婭（Maia）女子，相約到酒店後，布朗（Caprice Brown）與阿爾弗雷茲（Karissa Alfrez）聯手用手銬將男子銬住，再使用剪刀威脅，最後成功搶劫其身上財物。

阿爾弗雷茲判囚6年。英國西米德蘭茲郡警方
布朗判囚9年。英國西米德蘭茲郡警方
警方目前尚未掌握馬婭真實身份，而布朗並非首次犯案，她在2020年7月也如法炮製，但合謀者並非阿爾弗雷茲，仍有待調查。

法官指，布朗與阿爾弗雷茲的罪行性質非常惡劣，布朗搶劫、詐騙等罪名成立，判處她9年有期徒刑，阿爾弗雷茲搶劫罪名成立，判處她6年有期徒刑。

