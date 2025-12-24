美打造「特朗普級」戰艦組黃金艦隊 配備高超音速導不只對付中國

美國總統特朗普周一宣布，將建造兩艘「特朗普級」新型戰艦，配備高超音速導彈，將是美軍「最快、最大的戰艦」，戰鬥力將比現有艦艇「強大百倍」。 這項計劃最終將擴展至建造20至25艘新型戰艦，為特朗普即將打造的「黃金艦隊」重要組成部分。特朗普說：「這是用來對付所有人，不只中國」。

特朗普當天在佛州海湖莊園與國防部長赫格塞思、國務卿魯比奧、海軍部長費倫一同出席記者會，在會上展示標有「特朗普級」「無畏號」的新戰艦海報。特朗普說，他已批准海軍的一項計劃，開始建造兩艘「美國有史以來建造過的最大戰鬥艦」，作為「黃金艦隊」一環，之後將很快再建造8艘，最終共擁有20至25艘新型戰艦。

最終擁20至25艘新型戰艦

特朗普說，這些戰艦排水量將達3萬噸至4萬噸，配備高超音速武器、軌道炮、巡航導彈、激光武器，將成為海軍艦隊的旗艦。

費倫稱，「特朗普級戰艦」將成為「世界上最大、最致命、功能最全面、外觀最精美」的戰艦，而且零部件將在全美各州生產。 他說，這些戰艦不僅配備美國軍艦歷來「最大火炮」，還將搭載可攜核彈頭的海射巡航導彈。

特朗普說首艦命名為「無畏號」（USS Defiant），工期約為兩年半。他說這些戰艦將在美國本土建造，但他也提到與其他國家合作，不過未透露會否有外國參與實際建造。國防部（戰爭部）發聲明說，新型戰艦目前處於設計階段，目標是在30年代初建成首艘「無畏號」戰艦。

特朗普還說，「我們目前還在建造3艘大型航空母艦」，並將建造12至15艘全新的潛艇。 他說，除了新型戰艦外，「黃金艦隊」還規劃增加其他軍艦類型數量，包括海軍先前宣布體積較小、機動性更高的巡防艦。

當被問到新戰艦是否為應對中國之用，特朗普答道：「這是用來對付所有人，不只中國。」美國海軍研究協會新聞（USNI News）報道，據他們審閱海軍資料發現，特朗普級戰艦將是排水量超過3.5萬噸的大艦，是美軍現役伯克（Arleigh Burke）級神盾驅逐艦（排水量約9000噸）3倍有餘，也比朱姆沃爾特（Zumwalt）級驅逐艦大上一倍。

特朗普對展現海權已近乎執念，屢次抱怨美軍軍艦外觀鏽跡斑斑。這回將戰艦命名「特朗普級」，也打破美國海軍航空母艦用總統命名、戰鬥艦以州命名的傳統慣例。

專家：不符當代海軍趨勢

《華盛頓郵報》引述戰略及國際研究中心（CSIS）高級研究員坎西恩表示，他懷疑「特朗普級」戰艦是否真會下水，因為碩大身形將使戰艦具備與其他大型水面艦相同弱點；當代美國海軍的趨勢是強調小型、分散式艦隊，以應對大量導彈、無人機作戰等新興威脅。

坎西恩直言，這種戰艦會引起大量討論，「但它永遠不會出海。要研發一艘如此巨大、且與現有概念截然不同的戰艦，至少需要4至5年，甚至6年」；此外目前一艘美軍驅逐艦造價約為28億美元，坎西恩估計「特朗普級」若真的開建，每艘成本恐高達100億至120億美元。

海軍即使能夠將「特朗普級」戰艦投入使用，是否能夠抵禦中國解放軍的大型無人潛航器、中程彈道導彈等武器的攻擊也是一大疑問。解放軍的東風-26導彈有「航母殺手」之稱，而9月北京閱兵時便展示了多具無人潛航器。

據美國國會轄下政府問責局（GAO）的報告，美國造船產業處於「長期急救狀態」，建造、維修與供應鏈等諸多環節都有缺陷，如今又要投入戰鬥艦計劃勢必再掀爭議。