派拉蒙競購華納兄弟 埃利森以3142億元擔保

媒體巨擘派拉蒙天空之舞與影視串流平台Netflix爭購華納兄弟探索公司。周一公布的監管文件顯示，美國軟件巨企甲骨文的共同創辦人埃利森（Larry Ellison）同意提供404億美元（3142億港元）的個人擔保，以支持派拉蒙對華納兄弟的全現金收購案。

在Netflix早前與華納兄弟宣布達成收購協議後，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）開出1084億美元天價進行敵意併購。華納兄弟董事會拒絕了派拉蒙的收購案，稱該提案未能提供足夠的融資保障。

派拉蒙則於周一發新聞稿指出：「埃利森同意對收購提案涉及的404億美元股權融資，以及派拉蒙可能遭受的任何損害索償提供不可撤銷的個人擔保。」

埃利森是派拉蒙天空之舞行政總裁戴維（David Ellison）的父親。華納兄弟董事會曾指派拉蒙一直誤導華納股東，稱其現金出價獲得埃利森領導的家族全額保證或「金融擔保」。