Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

派拉蒙競購華納兄弟 埃利森以3142億元擔保

即時國際
更新時間：09:18 2025-12-24 HKT
發佈時間：09:18 2025-12-24 HKT

媒體巨擘派拉蒙天空之舞與影視串流平台Netflix爭購華納兄弟探索公司。周一公布的監管文件顯示，美國軟件巨企甲骨文的共同創辦人埃利森（Larry Ellison）同意提供404億美元（3142億港元）的個人擔保，以支持派拉蒙對華納兄弟的全現金收購案。

相關新聞：派拉蒙競購華納兄弟 特朗普女婿參與惹議

在Netflix早前與華納兄弟宣布達成收購協議後，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）開出1084億美元天價進行敵意併購。華納兄弟董事會拒絕了派拉蒙的收購案，稱該提案未能提供足夠的融資保障。

派拉蒙則於周一發新聞稿指出：「埃利森同意對收購提案涉及的404億美元股權融資，以及派拉蒙可能遭受的任何損害索償提供不可撤銷的個人擔保。」

埃利森是派拉蒙天空之舞行政總裁戴維（David Ellison）的父親。華納兄弟董事會曾指派拉蒙一直誤導華納股東，稱其現金出價獲得埃利森領導的家族全額保證或「金融擔保」。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
4小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
14小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
17小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
21小時前
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
22小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-23 09:45 HKT
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
16小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
18小時前
買樓收租屬不智投資｜曾智華
買樓收租屬不智投資｜曾智華
投資理財
22小時前