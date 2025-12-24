利比亞陸軍總參謀長土耳其空難亡 專機失聯前曾要求緊急降落

利比亞總理表示，利比亞陸軍總參謀長穆罕默德・哈達德（Mohammed Ali Ahmed al-Haddad）在土耳其一宗空難中喪生。

墜機前曾發出緊急降落請求

事發於周二（23日）晚上，一架載有哈達德及另外4人的「Falcon 50公務機」，由土耳其首都安卡拉起飛，原定飛往利比亞首都的黎波里。土耳其內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）在社交平台X表示，飛機於當地時間晚上8時52分（本港時間凌晨3時52分）失去聯絡，當時距離起飛約42分鐘。

他指，涉事飛機在失聯前曾發出緊急降落請求，其後殘骸在安卡拉西南部、海馬納（Haymana）地區一個村莊附近被發現。當局已展開調查，正釐清事故原因，將會適時向公眾交代最新進展。

哈達德（左）及其隨行人員早前在土耳其，出席加強兩國軍事及安全合作的會談。

利比亞方面，獲國際承認的民族團結政府（GNU）總理德貝巴（Abdul Hamid Dbeibeh）證實哈達德及多名高級軍事官員在事故中身亡，形容事件是國家的「重大損失」，並指遇難者「以真誠與奉獻精神為國家服務」。

哈達德及其隨行人員早前在土耳其，出席加強兩國軍事及安全合作的會談。