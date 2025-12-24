墨西哥海軍醫療飛機在美國德州墜毀 至少5死 運送燒傷兒童途中出事

一架隸屬墨西哥海軍、負責運送一名燒傷兒童的醫療飛機，周一在美國德州加爾維斯頓（Galveston）附近海域墜毀，至少造成5人死亡。墨西哥海軍表示，仍有1人失蹤，另有2人獲救。

事發時現場有濃霧

根據航班追蹤網站FlightRadar資料，涉事飛機於當地時間下午3時01分（本港時間凌晨4時01分）最後一次被雷達記錄，位置在加爾維斯頓灣、接近斯科爾斯國際機場（Scholes International Airport）。事發時當地天氣有濃霧。

墨西哥海軍秘書處指出，飛機當時正執行醫療任務，代表「Michou y Mau基金會」運送一名嚴重燒傷的墨西哥兒童。該基金會致力為燒傷兒童提供治療及支援。美聯社取得的片段顯示，飛機殘骸沉沒於水中。

當地遊艇船長德克（Sky Decker）表示，他曾載兩名警員前往現場，其後跳入水中，發現一名嚴重受傷的女子被困機內。他形容，女子僅有數吋空間可呼吸，機艙內混有航空燃油與海水，氣味刺鼻，「她正拼命掙扎求生」。

墨西哥海軍早前表示，搜救行動正與美國海岸防衛隊協調進行。另一段於斯科爾斯國際機場附近拍攝的影片顯示，救援人員包括潛水隊在濃霧中展開搜索。

「Michou y Mau基金」會其後在社交平台X發聲明，向遇難者家屬致以最深切的哀悼。