Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

墨西哥海軍醫療飛機在美國德州墜毀 至少5死 運送燒傷兒童途中出事

即時國際
更新時間：04:00 2025-12-24 HKT
發佈時間：04:00 2025-12-24 HKT

一架隸屬墨西哥海軍、負責運送一名燒傷兒童的醫療飛機，周一在美國德州加爾維斯頓（Galveston）附近海域墜毀，至少造成5人死亡。墨西哥海軍表示，仍有1人失蹤，另有2人獲救。

事發時現場有濃霧

根據航班追蹤網站FlightRadar資料，涉事飛機於當地時間下午3時01分（本港時間凌晨4時01分）最後一次被雷達記錄，位置在加爾維斯頓灣、接近斯科爾斯國際機場（Scholes International Airport）。事發時當地天氣有濃霧。

墨西哥海軍秘書處指出，飛機當時正執行醫療任務，代表「Michou y Mau基金會」運送一名嚴重燒傷的墨西哥兒童。該基金會致力為燒傷兒童提供治療及支援。美聯社取得的片段顯示，飛機殘骸沉沒於水中。

當地遊艇船長德克（Sky Decker）表示，他曾載兩名警員前往現場，其後跳入水中，發現一名嚴重受傷的女子被困機內。他形容，女子僅有數吋空間可呼吸，機艙內混有航空燃油與海水，氣味刺鼻，「她正拼命掙扎求生」。

墨西哥海軍早前表示，搜救行動正與美國海岸防衛隊協調進行。另一段於斯科爾斯國際機場附近拍攝的影片顯示，救援人員包括潛水隊在濃霧中展開搜索。

「Michou y Mau基金」會其後在社交平台X發聲明，向遇難者家屬致以最深切的哀悼。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
18小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
12小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
12小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
9小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
13小時前
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
生活百科
11小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
14小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
17小時前
陳自瑤爭獎花絮照盡騷迫爆上圍 動作可愛如少女 性感挑戰女配角獎一安排有暗示？
陳自瑤爭獎花絮照盡騷迫爆上圍 動作可愛如少女 性感挑戰女配角獎一安排有暗示？
影視圈
12小時前