巴基斯坦警車遭炸彈及槍手伏擊 5警身亡 塔利班承責

巴基斯坦西北部開伯爾－普什圖省發生嚴重武裝襲擊事件，一輛警車遭炸彈襲擊後再被槍手伏擊，造成5名警方人員死亡。總理夏巴茲發聲明強烈譴責事件，重申警方一直站在反恐最前線。

事發於當地星期二上午，地點為開伯爾－普什圖省格勒格地區。警方表示，涉事警車先遭武裝分子以簡易爆炸裝置（IED）引爆，其後槍手向警車猛烈開火，警方即時還擊，雙方駁火約一小時。事件中4名警員及一名司機殉職，另有多人受傷。

巴基斯坦總理夏巴茲發聲明強烈譴責事件，重申警方一直站在反恐最前線。路透社

警方指出，在交火期間，安全部隊擊斃8名涉案武裝分子。其後，部分武裝分子縱火焚燒警車後逃離現場。當局已即時封鎖事發區域，並展開大規模搜捕行動，以防再有襲擊發生。

與巴基斯坦政府對抗近20年的伊斯蘭武裝組織巴基斯坦塔利班其後承認策動今次襲擊。該組織近年頻頻在巴基斯坦西北地區發動襲擊，安全形勢再度惡化。

巴基斯坦總理夏巴茲對殉職警員致以哀悼，並向家屬表達慰問，強調政府將繼續全力打擊恐怖主義。他表示，警方長期肩負守護國家安全的重任，為反恐付出沉重代價。

分析指出，今次襲擊發生之際，巴基斯坦與鄰國阿富汗關係持續緊張。伊斯蘭堡方面指責有武裝組織利用阿富汗境內策劃襲擊，導致境內暴力事件回升；阿富汗當局則否認相關指控，強調巴基斯坦的安全問題屬內政範疇。