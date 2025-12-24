Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦警車遭炸彈及槍手伏擊 5警身亡 塔利班承責

即時國際
更新時間：03:18 2025-12-24 HKT
發佈時間：03:18 2025-12-24 HKT

巴基斯坦西北部開伯爾－普什圖省發生嚴重武裝襲擊事件，一輛警車遭炸彈襲擊後再被槍手伏擊，造成5名警方人員死亡。總理夏巴茲發聲明強烈譴責事件，重申警方一直站在反恐最前線。

事發於當地星期二上午，地點為開伯爾－普什圖省格勒格地區。警方表示，涉事警車先遭武裝分子以簡易爆炸裝置（IED）引爆，其後槍手向警車猛烈開火，警方即時還擊，雙方駁火約一小時。事件中4名警員及一名司機殉職，另有多人受傷。

巴基斯坦總理夏巴茲發聲明強烈譴責事件，重申警方一直站在反恐最前線。路透社
巴基斯坦總理夏巴茲發聲明強烈譴責事件，重申警方一直站在反恐最前線。路透社

警方指出，在交火期間，安全部隊擊斃8名涉案武裝分子。其後，部分武裝分子縱火焚燒警車後逃離現場。當局已即時封鎖事發區域，並展開大規模搜捕行動，以防再有襲擊發生。

與巴基斯坦政府對抗近20年的伊斯蘭武裝組織巴基斯坦塔利班其後承認策動今次襲擊。該組織近年頻頻在巴基斯坦西北地區發動襲擊，安全形勢再度惡化。

巴基斯坦總理夏巴茲對殉職警員致以哀悼，並向家屬表達慰問，強調政府將繼續全力打擊恐怖主義。他表示，警方長期肩負守護國家安全的重任，為反恐付出沉重代價。

分析指出，今次襲擊發生之際，巴基斯坦與鄰國阿富汗關係持續緊張。伊斯蘭堡方面指責有武裝組織利用阿富汗境內策劃襲擊，導致境內暴力事件回升；阿富汗當局則否認相關指控，強調巴基斯坦的安全問題屬內政範疇。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
16小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
10小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
10小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
7小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
11小時前
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
生活百科
10小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
12小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
買樓收租屬不智投資｜曾智華
買樓收租屬不智投資｜曾智華
投資理財
16小時前
前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光
前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光
影視圈
12小時前