Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜烏夜襲俄軍基地毀兩戰機 遭30枚導彈逾600無人機反擊釀3死

即時國際
更新時間：00:57 2025-12-24 HKT
發佈時間：00:57 2025-12-24 HKT

俄烏戰事持續膠着之際，烏克蘭情報單位表示，其特種部隊於12月下旬成功滲透俄羅斯西部利佩茨克（Lipetsk）附近一處軍用空軍基地，縱火焚毀兩架俄軍高價值蘇愷-30（Su-30）戰機，行動過程未被俄方察覺安全撤離。而據央視報道，俄軍於23日向烏展開大規模反擊，造成基輔等多區均有死傷。

烏軍的夜襲行動發生於12月20日晚至21日凌晨，事前歷時約兩周蒐集基地巡邏路線與警戒輪班資料，成功突破戒備森嚴的防護體系，潛入機庫縱火。烏方最初指一架Su-30及一架Su-27被毀，其後更正為兩架Su-30，尾號分別為「12紅」及「82紅」，單機造價估計合共高達約1億美元。

分析指，Su-30屬俄軍重要多用途戰機，常用於掩護遠程打擊、海上巡防及維持空域壓制。

烏克蘭利用長程無人機空襲遭俄軍佔領的克里米亞貝爾別克（Belbek）空軍基地，擊中兩架Su-27戰機並破壞控制塔設施。@angelshalagina
烏克蘭利用長程無人機空襲遭俄軍佔領的克里米亞貝爾別克（Belbek）空軍基地，擊中兩架Su-27戰機並破壞控制塔設施。@angelshalagina
烏克蘭利用長程無人機空襲遭俄軍佔領的克里米亞貝爾別克（Belbek）空軍基地，擊中兩架Su-27戰機並破壞控制塔設施。@angelshalagina
烏克蘭利用長程無人機空襲遭俄軍佔領的克里米亞貝爾別克（Belbek）空軍基地，擊中兩架Su-27戰機並破壞控制塔設施。@angelshalagina

除利佩茨克行動外，烏克蘭國家安全局同日亦確認，利用長程無人機空襲遭俄軍佔領的克里米亞貝爾別克（Belbek）空軍基地，擊中兩架Su-27戰機並破壞控制塔設施。其中一架戰機據稱正停放於滑行道、掛載實彈準備起飛，行動直接衝擊俄軍在黑海及烏南地區的快速反應能力。

不過，其後烏克蘭遭到俄方猛烈反攻。據央視新聞消息，烏克蘭總統澤連斯基23日在其官方社交平台發文稱，俄羅斯當天出動30多枚導彈和超過650架無人機，對烏克蘭至少13個州發動大規模襲擊，雖大部分來襲目標被攔截，仍造成至少3人死亡（包括一名兒童）及能源基建受損，多地實施緊急停電措施。

烏方指出，俄軍針對核電站供電及輸電設施的攻擊，已違反核安全原則，進一步加劇民生與能源壓力。首都基輔及赫梅利尼茨基、敖德薩等地均錄得人命傷亡與設施損毀。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
15小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
9小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
9小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
6小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
10小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
10小時前
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
生活百科
8小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光
前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光
影視圈
11小時前
買樓收租屬不智投資｜曾智華
買樓收租屬不智投資｜曾智華
投資理財
15小時前