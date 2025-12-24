俄烏戰爭｜烏夜襲俄軍基地毀兩戰機 遭30枚導彈逾600無人機反擊釀3死

俄烏戰事持續膠着之際，烏克蘭情報單位表示，其特種部隊於12月下旬成功滲透俄羅斯西部利佩茨克（Lipetsk）附近一處軍用空軍基地，縱火焚毀兩架俄軍高價值蘇愷-30（Su-30）戰機，行動過程未被俄方察覺安全撤離。而據央視報道，俄軍於23日向烏展開大規模反擊，造成基輔等多區均有死傷。

烏軍的夜襲行動發生於12月20日晚至21日凌晨，事前歷時約兩周蒐集基地巡邏路線與警戒輪班資料，成功突破戒備森嚴的防護體系，潛入機庫縱火。烏方最初指一架Su-30及一架Su-27被毀，其後更正為兩架Su-30，尾號分別為「12紅」及「82紅」，單機造價估計合共高達約1億美元。

分析指，Su-30屬俄軍重要多用途戰機，常用於掩護遠程打擊、海上巡防及維持空域壓制。

烏克蘭利用長程無人機空襲遭俄軍佔領的克里米亞貝爾別克（Belbek）空軍基地，擊中兩架Su-27戰機並破壞控制塔設施。@angelshalagina

除利佩茨克行動外，烏克蘭國家安全局同日亦確認，利用長程無人機空襲遭俄軍佔領的克里米亞貝爾別克（Belbek）空軍基地，擊中兩架Su-27戰機並破壞控制塔設施。其中一架戰機據稱正停放於滑行道、掛載實彈準備起飛，行動直接衝擊俄軍在黑海及烏南地區的快速反應能力。

不過，其後烏克蘭遭到俄方猛烈反攻。據央視新聞消息，烏克蘭總統澤連斯基23日在其官方社交平台發文稱，俄羅斯當天出動30多枚導彈和超過650架無人機，對烏克蘭至少13個州發動大規模襲擊，雖大部分來襲目標被攔截，仍造成至少3人死亡（包括一名兒童）及能源基建受損，多地實施緊急停電措施。

烏方指出，俄軍針對核電站供電及輸電設施的攻擊，已違反核安全原則，進一步加劇民生與能源壓力。首都基輔及赫梅利尼茨基、敖德薩等地均錄得人命傷亡與設施損毀。