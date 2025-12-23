Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本上皇明仁92歲生日 成歷代最長壽日皇

即時國際
更新時間：17:01 2025-12-23 HKT
發佈時間：16:50 2025-12-23 HKT

日本上皇明仁今天迎來92歲生辰。日媒指，明仁是有紀錄以來，歷代最長壽的日皇。

共同社報道，據宮內廳介紹，今年正值戰後80周年，上皇關注天皇夫婦赴硫黃島、沖繩、廣島和長崎悼念戰歿者之行，並觀看了介紹逐漸被遺忘的「戰爭歷史」的電視節目等，回顧了之前的大戰。健康方面，上皇5月被診斷為「無症狀心肌缺血」，已開始新的藥物治療。據悉目前症狀處於相對穩定狀態。

明仁今年5月曾住院接受詳細的心臟檢查，並被診斷出「無症狀性心肌缺血」，後來為了治療心臟與使用新藥物曾於7月住院。

宮內廳表示，明仁的症狀相對較穩定，在不造成心臟負荷的情況下，每天都會與美智子散步，持續從事避免肌力流失的運動。

另外，明仁目前每周會前往皇居（皇宮）內生物學研究所兩次，參加線上「魚類分類研究會」等活動，持續從事被他視為畢生志業的鰕虎魚研究。

上皇夫婦今年出席的活動，包含9月參加慶祝孫子悠仁成年的晚宴，以及10月下榻在神奈川縣的葉山御用邸（別墅）期間與當地人交流。

明仁今天將在住處，接受日皇夫婦以及孫女愛子內親王等家人的祝賀。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
2025-12-22 15:31 HKT
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
2025-12-22 16:54 HKT
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
影視圈
6小時前
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
8小時前
TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動
TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動
即時娛樂
7小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
23小時前
廣州室內滑雪場墟冚場面不再？港教練直擊無人雪道「情況有點誇張」 網民反指：周末好多人……
廣州室內滑雪場墟冚場面不再？港教練直擊無人雪道「情況有點誇張」 網民反指1時段極多人
旅遊
2025-12-22 15:35 HKT