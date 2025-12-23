日本上皇明仁92歲生日 成歷代最長壽日皇

日本上皇明仁今天迎來92歲生辰。日媒指，明仁是有紀錄以來，歷代最長壽的日皇。

共同社報道，據宮內廳介紹，今年正值戰後80周年，上皇關注天皇夫婦赴硫黃島、沖繩、廣島和長崎悼念戰歿者之行，並觀看了介紹逐漸被遺忘的「戰爭歷史」的電視節目等，回顧了之前的大戰。健康方面，上皇5月被診斷為「無症狀心肌缺血」，已開始新的藥物治療。據悉目前症狀處於相對穩定狀態。

明仁今年5月曾住院接受詳細的心臟檢查，並被診斷出「無症狀性心肌缺血」，後來為了治療心臟與使用新藥物曾於7月住院。

宮內廳表示，明仁的症狀相對較穩定，在不造成心臟負荷的情況下，每天都會與美智子散步，持續從事避免肌力流失的運動。

另外，明仁目前每周會前往皇居（皇宮）內生物學研究所兩次，參加線上「魚類分類研究會」等活動，持續從事被他視為畢生志業的鰕虎魚研究。

上皇夫婦今年出席的活動，包含9月參加慶祝孫子悠仁成年的晚宴，以及10月下榻在神奈川縣的葉山御用邸（別墅）期間與當地人交流。

明仁今天將在住處，接受日皇夫婦以及孫女愛子內親王等家人的祝賀。