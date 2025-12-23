日本熊出沒 | 今年撲殺近萬頭熊創新高 230人遇襲13死

日本政府環境省的初步統計數據顯示，今年4月到10月底，日本全國撲殺9765頭熊，創下2006年度開始統計以來新高，其中在東北地區撲殺的熊隻佔全體近7成。而今年截至11月底，共有230人遭到野熊攻擊，其中13人死亡。

這個數量大增的原因是日本當局考量熊害問題加劇，自今年9月開始實施緊急獵殺制度，在地方政府判斷下，能讓相關因應人員開槍射擊闖入市區的野熊。

相關新聞：

「熊」字當選日本2025年年度漢字

九州沖繩四國無捕獲熊

環境省排除沒捕獲熊的九州地區、沖繩縣、香川縣、愛媛縣及高知縣，統計及整合其他地方政府的通報，彙整出這項數據。

日本政府開始統計以來，撲殺熊隻最多的紀錄是2023年度的9099頭，不過本年度從今年4月開始，經過半年多，撲殺數量就已超過2023年全年。

東北秋田撲殺近2000野熊

從地區來看，日本東北地區撲殺的熊達6579頭，佔日本全國近7成，東北地區之中，秋田縣高達1973頭最多，其他依序為青森縣1154頭、福島縣1151頭、岩手縣989頭、山形縣968頭、宮城縣344頭。

根據環境省統計，日本全國今年4月到11月底，共有230人被熊攻擊，其中有13人因此死亡。

日本處理熊害之際遭遇的問題，包含負擔過重的獵人，自治體獵熊後遭遇民眾批評、處理熊屍等。