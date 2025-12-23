Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加拿大聖誕老人「劫富濟貧」 闖超市搶食物放聖誕樹下任人拿

即時國際
更新時間：14:15 2025-12-23 HKT
發佈時間：14:15 2025-12-23 HKT

加拿大蒙特利爾一間連鎖超市近日遭到一群裝扮成聖誕老人的蒙面人闖入洗劫，他們在眾目睽睽下推著購物車「掃貨」，搶走價值約3000美元（約2.3萬港元）的食物，並將這些食物放在聖誕樹下給民眾自行取用。

案發於上周一（15日）晚9時15分左右，現場是Plateau-Mont-Royal區Laurier大道靠近Chambord街的Metro超市。蒙特利爾警方接報，指有多名蒙面人扮成聖誕老人和小精靈，闖入Metro超市，大肆搜刮食物，並把食物放進推手推車裡，不付錢就推走。隨後，一個名為「小巷裡的羅賓漢」（Robins des ruelles）組織承認責任。

小巷羅賓漢組織認責

他們將搶來的食物堆放在蒙特利爾東區一處廣場的聖誕樹下，讓當地民眾自行取用，剩餘物資則送往各處社區雪櫃，供有需要的人取用。該團體形容這是一場「大規模的食品募捐活動」，目的是抗議各大超市利用通脹為藉口，變相抬高民生必需品價格。

抗議大企業藉通脹抬高物價

該組織發文批評少數大企業正將普羅大眾的基本需求當作人質，這才是真正的竊盜，形容他們才是真正的強盜。雖然網上對此舉反應大多趨向正面，甚至有網民大讚其為民出氣，但Metro發言人嚴正反駁，強調不論動機為何，違法竊盜就是犯罪行為；並表示，2025年已向食物銀行捐助超過100萬美元（約780萬港元），並非如抗議者所言對社會毫無貢獻。

蒙特利爾警方已介入調查，全面翻查閉路電視畫面，以調查事發經過，並追蹤這群「聖誕大盜」的行蹤。迄今尚未有任何嫌犯被捕。

