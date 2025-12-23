特朗普級戰艦 | 特朗普宣布打造黃金艦隊 將配備高超音速導彈 威力提升100倍

美國總統特朗普周一（22日）宣布，計劃建造2艘全新的「特朗普級」（Trump class）戰艦，艦上將配備高超音速導彈、電磁軌道炮和高功率激光武器，形容這是速度最快、體型最大、威力比以往任何戰艦都強100倍的戰艦，旨在鞏固美國海軍的主導地位。特朗普強調，這2艘新戰艦將成為擴建後的「黃金艦隊」一部分，計劃的最終規模是建造20至25艘新艦。

特朗普在國防部長赫格塞思、海軍部長費蘭及國務卿魯比奧陪同下，在佛州海湖莊園舉行記者會，宣布他已批准相關計劃，讓美國海軍開始建造2艘新的戰艦。特朗普表示，這批戰艦「將有助於維持美國軍事霸權、重振美國造船業，並讓全世界的敵人心生畏懼」。

鋼材打造 排水量3至4萬噸

特朗普透露，這些軍艦將以鋼材打造，排水量約3萬至4萬噸，將在美國建造，配備最高等級的艦炮與導彈、高超音速武器、電磁軌道炮、巡航導彈，以及「世界上最先進的激光」，這些新型戰艦將成為有史以來建造過最大的戰艦，還說「這些船將由AI高度控制」，但未作出任何說明。

費蘭指出，這些戰艦不僅將配備美國軍艦有史以來最大的火炮，還將攜帶核彈頭的海基巡航導彈。特朗普說 ，除了新型戰艦之外，「黃金艦隊」計劃還增加其他類型軍艦的數量 ，包括美國海軍先前宣布的更小、更靈活的護衛艦。

特朗普將親自參與設計

記者會現場展示多張「特朗普級」戰艦出海的示意圖，特朗普表示將親自參與設計。他說：「美國海軍將與我一同主導這些艦艇的設計，因為我是一個非常有美感的人。從來沒有過像這樣的艦艇，這些設計已經構思多年，將是速度最快、規模遠遠最大的戰艦，威力更比歷來建造過的任何戰艦強大100倍，將成為世界歷史上最大的戰艦。」

當被問及這些戰艦是否是為了對抗華盛頓的競爭對手北京時，特朗普拒絕明確表態，而是說：「這是對抗所有人，並非特指中國。我們與中國相處得很好。」



