據報英偉達擬明年2月中 向中國出口H200晶片

更新時間：07:12 2025-12-23 HKT
發佈時間：07:12 2025-12-23 HKT

路透社引述三名知情人士報道，美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）已向中國客戶表示，計劃在明年2月中旬農曆新年假期前，開始向中國出口性能第二強的人工智能（AI）晶片H200，惟整個安排仍有不確定性，須視乎中國政府是否批准相關採購。

計劃仍有待北京批准

消息人士指，英偉達計劃以現有庫存交付首批訂單，首輪出貨量料為5,000至10,000個晶片模組，相當卜尸卜人卜約40,000至80,000枚H200 AI晶片。另有消息人士透露，英偉達亦計劃為H200晶片增加新產能，相關產能的訂購窗口預計於2026年第二季開放。

不過，知情人士強調，北京方面目前尚未批准任何H200晶片採購，實際出貨時間表或會因政府決定而改變。「整個計劃取決於政府批准，在正式獲得許可前，一切仍未確定。」其中一名消息人士表示。英偉達及中國工業和信息化部暫未就報道作出回應。

若成事，將是美國總統特朗普本月表明華府將容許英偉達向中國銷售H200晶片，但需收取25%費用後，首次交付中國。

前總統拜登任內以國家安全為由，全面禁止向中國出口先進AI晶片。H200屬於英偉達上一代Hopper系列，雖已被更新的Blackwell架構取代，但仍廣泛應用於AI運算。由於英偉達現時將生產重心放在Blackwell及即將推出的Rubin系列，H200供應相對緊張。

報道指出，特朗普戶出這項決定之際，中國正加快發展本土AI晶片產業，惟目前本地晶片性能仍未能達到H200晶片水平，部分中方官員憂慮，容許進口或會拖慢國產晶片進展。

對阿里巴巴（9988.HK）及字節跳動等有意購買H200的中國科技巨頭而言，若成功引入，將可使用運算能力約為H20六倍的處理器。H20為英偉達因應美國出口管制，專為中國市場設計的降級版晶片。

