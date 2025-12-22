悉尼邦迪海灘槍擊︱疑犯父子曾接受「戰術」訓練　事先勘查現場

澳洲今天公布文件指出，悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）槍擊案2名嫌犯曾在鄉間進行「戰術性質」訓練。澳洲總理阿爾巴尼斯今天也表示，政府將推動更嚴格的仇恨言論與極端主義相關立法。

上周日（14日），疑犯阿克拉姆（Sajid Akram）與兒子納維德（Naveed）被控鎖定邦代海灘一場猶太光明節活動發動攻擊，造成15人死亡，為澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。

警方文件顯示，兩人案發前曾在相信是新南威爾斯州鄉間接受「槍械訓練」，公布的照片顯示，嫌犯持霰彈槍射擊，行動方式被形容為「具戰術性」。

警方說，兩人於10月錄製一段影片，坐在伊斯蘭國（IS）旗幟前，抨擊猶太復國主義（Zionist，指以色列），並詳述犯案動機；此外，他們在案發前數日曾在夜間前往邦代海灘進行「事前勘查」。