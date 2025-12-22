Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪道頓堀河川驚現大量魚群 日網民憂大地震先兆

即時國際
更新時間：14:15 2025-12-22 HKT
發佈時間：14:15 2025-12-22 HKT

日本旅遊熱點大阪道頓堀的河川近日突然出現大量神秘魚群，密密麻麻，幾乎覆蓋整個河面，令人回想起30年前阪神大地震。部分日本網民擔憂，是否為海中出現異常，導致魚群進入河川，甚至質疑可能是地震先兆。對此，日本專家也出面分析，說明背後可能的成因。

遊客駐足觀看 讚嘆美麗奇景

道頓堀位於心齋橋與難波之間，名店林立，是大阪最熱鬧觀光區之一，詎料遊客腳下的道頓堀川上周四（18日）上午竟突然出現大量魚群，幾乎擠滿整個河面，吸引路人駐足，許多外國遊客還讚嘆真是美麗的奇景。

大量神秘魚群密密麻麻，幾乎覆蓋整個河面。X@ganbareore114
大量神秘魚群密密麻麻，幾乎覆蓋整個河面。X@ganbareore114
大阪道頓堀河道。Google Map
大阪道頓堀河道。Google Map
道頓堀位於心齋橋與難波之間，名店林立。日本國家旅遊局官網
道頓堀位於心齋橋與難波之間，名店林立。日本國家旅遊局官網

民眾表示：「差不多早上6、7點就出現。」奇景引來日本網民熱議，有人說：「道頓堀川什麼時候變得這麼清澈？」有許多人都擔心，生物突然間發生集體移動的行為，可能代表接下來會發生大地震。

專家：可能遷移到較溫暖河川

有網民指，1995年阪神大地震前，道頓堀川也曾出現大量魚群，這種現象常被認為大地震前兆，提醒民眾預防性備妥防災用品、固定住家具，並確認最近的避難地點。

不過，大阪市立自然史博物館魚類專家松井彰子指出，這一小群魚可能是順著潮水過來覓食的烏魚，不過為何如此無法確定。專家表示，烏魚對溫度變化敏感，可能是因為水溫降低而遷移到較溫暖的道頓堀川。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
5小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
6小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
23小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
3小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
2025-12-21 14:16 HKT
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
兩岸熱話
5小時前
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另辟蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另辟蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
社會
2小時前