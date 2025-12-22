大阪道頓堀河川驚現大量魚群 日網民憂大地震先兆
更新時間：14:15 2025-12-22 HKT
發佈時間：14:15 2025-12-22 HKT
發佈時間：14:15 2025-12-22 HKT
日本旅遊熱點大阪道頓堀的河川近日突然出現大量神秘魚群，密密麻麻，幾乎覆蓋整個河面，令人回想起30年前阪神大地震。部分日本網民擔憂，是否為海中出現異常，導致魚群進入河川，甚至質疑可能是地震先兆。對此，日本專家也出面分析，說明背後可能的成因。
遊客駐足觀看 讚嘆美麗奇景
道頓堀位於心齋橋與難波之間，名店林立，是大阪最熱鬧觀光區之一，詎料遊客腳下的道頓堀川上周四（18日）上午竟突然出現大量魚群，幾乎擠滿整個河面，吸引路人駐足，許多外國遊客還讚嘆真是美麗的奇景。
民眾表示：「差不多早上6、7點就出現。」奇景引來日本網民熱議，有人說：「道頓堀川什麼時候變得這麼清澈？」有許多人都擔心，生物突然間發生集體移動的行為，可能代表接下來會發生大地震。
專家：可能遷移到較溫暖河川
有網民指，1995年阪神大地震前，道頓堀川也曾出現大量魚群，這種現象常被認為大地震前兆，提醒民眾預防性備妥防災用品、固定住家具，並確認最近的避難地點。
不過，大阪市立自然史博物館魚類專家松井彰子指出，這一小群魚可能是順著潮水過來覓食的烏魚，不過為何如此無法確定。專家表示，烏魚對溫度變化敏感，可能是因為水溫降低而遷移到較溫暖的道頓堀川。
