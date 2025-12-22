雅加達開往日惹 印尼長途巴士失控翻側 至少16死18傷

印尼中爪哇省三寶壟市發生嚴重車㢐，一架長途巴士周一凌晨在該市一個高速公路出口附近翻車，導致至少16人罹難難，18人受傷。

事發於當地時間凌晨零時30分左右，現場是三寶壟市克拉皮亞克高速公路出口。初步消息顯示，一輛快速行駛的長途巴士在匝道彎道處失控，撞上護欄後翻側。巴士當時載有34人，事發時正從首都雅加達駛往爪哇島中南部古城日惹途中。

救援人員救出一名傷者。美聯社

現場雜物散落一地，救援人員到場搜救。美聯社

一名受傷乘客被救出。新華社

死難乘客屍體被抬走。新華社

乘客受困 車廂遍布玻璃碎片

三寶壟市搜救辦公室負責人布迪奧諾表示，部分被困乘客受壓嚴重，車內遍佈破碎玻璃，令救援行動變得困難。救援人員進入巴士車身殘骸，小心破拆施救，最終於當天凌晨4時完成搜救工作。

而事故原因還在進一步調查中，據報當時巴士車速非常快。搜救機構分享的畫面顯示，救援人員將一名罹難者移入屍袋，而一旁的巴士則側翻在地。

巴士疑超速肈禍

印尼交通事故相當普遍，車輛往往老舊且保養不善，道路規則也常被漠視。

2024年，一輛汽車在繁忙的高速公路上撞上一輛巴士和另一輛汽車，造成至少12人喪生，當時民眾正趕著返鄉慶祝開齋節（Eid al-Fitr）。

而在2019年，一輛巴士在西部蘇門答臘島墜入峽谷，造成至少35人殞命。