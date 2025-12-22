Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

雅加達開往日惹 印尼長途巴士失控翻側 至少16死18傷

即時國際
更新時間：13:37 2025-12-22 HKT
發佈時間：13:37 2025-12-22 HKT

印尼中爪哇省三寶壟市發生嚴重車㢐，一架長途巴士周一凌晨在該市一個高速公路出口附近翻車，導致至少16人罹難難，18人受傷。

事發於當地時間凌晨零時30分左右，現場是三寶壟市克拉皮亞克高速公路出口。初步消息顯示，一輛快速行駛的長途巴士在匝道彎道處失控，撞上護欄後翻側。巴士當時載有34人，事發時正從首都雅加達駛往爪哇島中南部古城日惹途中。

救援人員救出一名傷者。美聯社
救援人員救出一名傷者。美聯社

 

現場雜物散落一地，救援人員到場搜救。美聯社
現場雜物散落一地，救援人員到場搜救。美聯社
一名受傷乘客被救出。新華社
一名受傷乘客被救出。新華社
死難乘客屍體被抬走。新華社
死難乘客屍體被抬走。新華社

乘客受困 車廂遍布玻璃碎片

三寶壟市搜救辦公室負責人布迪奧諾表示，部分被困乘客受壓嚴重，車內遍佈破碎玻璃，令救援行動變得困難。救援人員進入巴士車身殘骸，小心破拆施救，最終於當天凌晨4時完成搜救工作。

而事故原因還在進一步調查中，據報當時巴士車速非常快。搜救機構分享的畫面顯示，救援人員將一名罹難者移入屍袋，而一旁的巴士則側翻在地。

巴士疑超速肈禍

印尼交通事故相當普遍，車輛往往老舊且保養不善，道路規則也常被漠視。

2024年，一輛汽車在繁忙的高速公路上撞上一輛巴士和另一輛汽車，造成至少12人喪生，當時民眾正趕著返鄉慶祝開齋節（Eid al-Fitr）。

而在2019年，一輛巴士在西部蘇門答臘島墜入峽谷，造成至少35人殞命。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
21小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
23小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
1小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
23小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
4小時前
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
3小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
18小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
15小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-21 13:24 HKT