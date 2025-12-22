Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

數碼時代｜丹麥郵政月底送出最後一封信 結束400年歷史

即時國際
更新時間：13:30 2025-12-22 HKT
發佈時間：13:30 2025-12-22 HKT

丹麥郵政服務（PostNord）將於12月30日投遞最後一封信件，正式結束延續超過400年信件投遞傳統。

裁員1500人

丹麥郵政服務此前公開宣佈停止送信安排，並將在丹麥裁員1500人，拆除1500個紅色郵筒，藉此應對丹麥社會迅速發展的數字化趨勢。

本月初，承載丹麥歷史的獨特紅色郵筒已開始拍賣，僅3小時就售出1000個。狀況良好的郵筒每個售價2000丹麥克朗（約2440港元），稍有磨損的郵筒每個售價1500丹麥克朗（約1830港元）。另有200個郵筒將於明年1月拍賣。

自1624年以來，丹麥郵政一直負責當地信件遞送工作，但踏入21世紀以後，信件數量下降了90%以上。

信件數量降9成

丹麥人未來仍然可以寄信，但需使用速遞公司Dao。Dao計劃於明年1月1日起擴大服務範圍，並將信件遞送量將從今年的約3000萬封增加到8000萬封。

根據丹麥法律，社會必須保留寄送信件方式，意味如果Dao未來停止送信服務，政府有義務指定其他公司來負責這項工作。

