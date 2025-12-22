首爾大學驚爆集體作弊醜聞 全班考試成績作廢 學生：早知會出問題

南韓頂尖學府首爾大學期末考爆出大規模作弊醜聞，一門通識課程36名修讀學生中，竟有近半數涉及作弊行為，校方因此宣布全班成績無效。事件引發校內外關注，部分學生指作弊確實很容易，校方則表示將制定更嚴格的防作弊對策。

作弊事件涉及首爾大學自然科學學院開設的遙距通識課程，專為因服兵役休學的學生設計，授課及考試皆線上進行。

首爾大學是南韓頂尖學府。首爾大學官網圖片

涉線上課程 存監管漏洞

為防範作弊，系統設計當學生在考試中若將畫面切換到其他視窗時，會自動留下相關紀錄，助教檢查時，卻發現近半數學生都有異常紀錄。

由於系統僅能記錄學生是否切換視窗，無法確認具體瀏覽內容，校方認為證據不足以進行懲處，最終決定將成績無效處理，並改以作業取代期末考試。

參照上時段考生寫好答案

首爾大學也表示，將研擬校級因應對策，加強線上考試監督機制。

事件曝光後引發熱議，部分學生直言「早就預料會出問題」。有學生在校內論壇SNU Life坦承，作弊確實很容易，他曾經在考試時遇到不會的問題，苦惱之中按了好幾次上一頁，結果出現上個時段考試的人寫好的答案，就參考對方的答案作答。

此留言引起其他學生熱烈討論，並反映線上考試存在的監考漏洞。

