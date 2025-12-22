Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

塵封謎案｜耶魯大學教授幼年喪母 父疑為兇手逾40年後被捕

即時國際
更新時間：12:30 2025-12-22 HKT
發佈時間：12:30 2025-12-22 HKT

美國耶魯大學著名流行病學教授艾莉森·加爾瓦尼（Alison Galvani）5歲時不幸喪母，而背後隱藏著一個驚人秘密，即她的母親可能是被她的父親殺害。時隔40多年，警方重新啟動案件調查。加爾瓦尼父親目前被羈押候審，預定下月出庭。

相關新聞：1991年德州乳酪店4少女慘死案 事隔34年靠DNA確認疑犯

案發於上世紀80年代

1982年8月，加爾瓦尼母親南希·加爾瓦尼（Nancy Galvani）的遺體在加州福斯特城聖馬特奧-海沃德大橋附近附近被發現。警方初步調查後，就發現其丈夫帕特里克·加爾瓦尼（Patrick Galvani）就重大嫌疑。

艾莉森·加尔瓦尼是耶魯大學教授。耶魯大學官網
艾莉森·加尔瓦尼是耶魯大學教授。耶魯大學官網
艾莉森（左）幼年時與母親（右）合影。Facebook
艾莉森（左）幼年時與母親（右）合影。Facebook
帕特里克被警方拘捕。聖馬特奧警署
帕特里克被警方拘捕。聖馬特奧警署

然而，由於缺乏證人和有效證據，所有針對帕特里克指控最後均被撤銷。帕特里克不僅通過測謊儀測試，還在法庭文件中聲稱妻子患有精神病。

加爾瓦尼實際上早就發現案件另有蹊蹺，她表面上與父親繼續保持聯繫，暗中一直在積極尋求包括傳媒等外界援助，希望警方重啟調查，直至今年終於如願以償。

檢方冀找到足夠證據

聖馬特奧縣檢方指出，相信檢方如今能夠找到足夠的證據定罪。帕特里克被捕後，其律師重申，這項謀殺指控多年前就已提出，但因證據不足而被駁回，如今時過境遷，相信結果也會一樣，當事人將再次被證明無罪。

相關新聞：美國一家5口失蹤懸案66年 終尋獲落水車輛未見骸骨

艾莉森受訪時坦言，她對調查人員和檢察官充滿感激，為其亡母伸張了正義，確保最黑暗的案件也能被揭露真相。她怒指，正是父親利用她當誘餌，引誘母親走向死亡。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
21小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
23小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
1小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
23小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
4小時前
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
3小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
18小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
15小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-21 13:24 HKT