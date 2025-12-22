塵封謎案｜耶魯大學教授幼年喪母 父疑為兇手逾40年後被捕

美國耶魯大學著名流行病學教授艾莉森·加爾瓦尼（Alison Galvani）5歲時不幸喪母，而背後隱藏著一個驚人秘密，即她的母親可能是被她的父親殺害。時隔40多年，警方重新啟動案件調查。加爾瓦尼父親目前被羈押候審，預定下月出庭。

案發於上世紀80年代

1982年8月，加爾瓦尼母親南希·加爾瓦尼（Nancy Galvani）的遺體在加州福斯特城聖馬特奧-海沃德大橋附近附近被發現。警方初步調查後，就發現其丈夫帕特里克·加爾瓦尼（Patrick Galvani）就重大嫌疑。

艾莉森·加尔瓦尼是耶魯大學教授。耶魯大學官網

艾莉森（左）幼年時與母親（右）合影。Facebook

帕特里克被警方拘捕。聖馬特奧警署

然而，由於缺乏證人和有效證據，所有針對帕特里克指控最後均被撤銷。帕特里克不僅通過測謊儀測試，還在法庭文件中聲稱妻子患有精神病。

加爾瓦尼實際上早就發現案件另有蹊蹺，她表面上與父親繼續保持聯繫，暗中一直在積極尋求包括傳媒等外界援助，希望警方重啟調查，直至今年終於如願以償。

檢方冀找到足夠證據

聖馬特奧縣檢方指出，相信檢方如今能夠找到足夠的證據定罪。帕特里克被捕後，其律師重申，這項謀殺指控多年前就已提出，但因證據不足而被駁回，如今時過境遷，相信結果也會一樣，當事人將再次被證明無罪。

艾莉森受訪時坦言，她對調查人員和檢察官充滿感激，為其亡母伸張了正義，確保最黑暗的案件也能被揭露真相。她怒指，正是父親利用她當誘餌，引誘母親走向死亡。