福島核災將滿15年 日本準備重啟全球最大核電廠

更新時間：10:41 2025-12-22 HKT
發佈時間：10:41 2025-12-22 HKT

2011年東京電力公司旗下福島核電廠核災即將屆滿15周年，日本準備重啟全球最大核電廠、新潟縣柏崎刈羽核電廠，計畫明年1月20日重新啟用6號發電機組。這將是自福島核災以來，日本逐步恢復核能發展過程中的里程碑。

新潟縣議會周一（22日）將對縣知事花角英世進行信任表決，花角英世11月下旬宣布將批准重啟當地柏崎刈羽核電廠，周一的表決是對花角英世支持重啟核電廠進行信任投票，這將是柏崎刈羽核電廠重啟的最後一道關卡。
 

柏崎刈羽核電廠位於東京西北方220公里處。路透社
柏崎刈羽核電廠設有監測輻射數據設施。路透社
新潟縣有團骿反對重啟柏崎刈羽核電廠。路透社
首座發電機組擬明年1月重啟

柏崎刈羽核電廠位於東京西北方220公里處，是2011年福島核災後，日本關閉的54座核反應爐的其中之一，當中仍可運作的核反應爐有33座，為了擺脫對進口化石燃料的依賴，日本至今已重啟14座核反應爐，柏崎刈羽核電廠將是福島核能電廠後，第一座由東京電力公司營運的核電廠。

東電發言人高田正勝表示：「我們致力於防止這類事故再度發生，並確保新潟居民不會經歷類似事故。」

若花角英世的信任投票通過，東電考慮於明年1月20日重啟柏崎刈羽核電廠7座發電機組中的第一座，不過高田拒絕就重啟時間置評。

將額外為東京提供2%電力

日本經濟產業省先前預估，柏崎刈羽核電廠重啟一座發電機組，將能額外對東京提供2%電力。目前日本60%至70%電力來自進口化石燃料，10月上任的首相高市早苗支持重啟核電，以強化能源安全及應對進口燃料成本。

日本去年在進口液化天然氣及煤炭的支出高達10.7萬億日圓（約4914.7億港元），佔進口總額的10%，儘管日本人口持續下降，但礙於AI資料中心蓬勃發展，日本預估未來10年的能源需求將持續增加。

為了應付電力需求及實踐脫碳承諾，日本已設定目標，預計到2040年，核能發電將佔總電力的20%。能源顧問公司Wood Mackenzie亞太區副主席Joshua Ngu表示，大眾對重啟柏崎刈羽核電廠的接受度，將是日本實現上述目標的「重要里程碑」。

面臨新潟居民反對

不過，不少新潟縣當地居民仍對重啟核電廠感到憂心，10月民調顯示，高達6成受訪者認為還不是重啟核電廠的時候，將近7成擔憂由東電負責運作核電廠。

52歲縣民尾賀綾子是福島核災受災戶，她的家就在輻射隔離區內，311後她搬到新潟定居，除了農民身分，也成了反核人士，如今她也加入抗議重啟柏崎刈羽核電廠。她到現在仍會經歷類似創傷後壓力症候群的後遺症，指「我們親身經歷核事故風險，無法忽視它」。

