高市早苗將搬進「鬧鬼」首相公邸 上任近2月自稱忙到沒空睡覺

日本第一位女首相高市早苗即將上任滿2個月，她周日在社交平台上宣布，近日將從國會議員宿舍搬入首相公邸居住。目前的首相公邸在2002年現行官邸整建完成前，一直作為官邸使用，在1932年的「五一五事件」及1936年的「二二六事件」中曾遭到襲擊，至今仍留有當年彈痕，而且也長期流傳鬧鬼之說。

首相公邸曾遇襲留彈痕 長期流傳「鬧鬼」

在日本，首相辦公的地方被稱作官邸，而公邸則是首相居住的地方，為了方便首相辦公，公邸的位置緊鄰官邸。自小泉純一郎開始，日本歷任首相大多都居住在首相公邸，除了安倍晉三為休養身心，從澀谷的私人住所上班；菅義偉則是住在赤坂的國會議員宿舍。高市是在社交平台X上宣布自己即將正式遷入首相公邸執行職務的消息，同時也回顧了自己上任2個月以來的心路歷程與工作狀況。

相關新聞：

日本首相官邸。維基網站

安倍晉三（右）曾證實，前首相森喜朗曾在公邸遇鬼，而小泉純一郎（左）在入住公邸前曾請來神社的神官舉行驅魔儀式。 維基網站

高市早苗將搬進「鬧鬼」首相公邸。美聯社

她說：「自就任以來，因國會議程與外交行程，時光飛逝來不及喘息。我以應對物價上漲為最優先課題，為實現強勁的經濟以及強而有力的外交與安全保障，每天全力以赴工作。雖然已經到歲末年終，但名年度的預算編列正進入衝刺階段，身為國家經營者的責任感，即使在年末年初也不能有絲毫鬆懈。我希望近日內搬離住慣的國會議員宿舍，搬入首相官邸。」

現住議員宿舍 坐輪椅丈夫將一同遷入

高市預計在今年底至明年初期間，搬入與首相官邸位於同一用地、相鄰，供首相居住的首相公邸，現在正進行相關準備。高市丈夫、前眾議員山本拓需使用輪椅，首相公邸已完成無障礙改裝，山本拓將一起搬入官邸。

她目前居住的東京赤坂國會議員宿舍距離首相公邸約400米，平時需要開車上班，首相公邸則與官邸相鄰，步行就可以到達。基於危機管理考慮，朝野議員都要求她早日入住工作場所和住宅相鄰的首相官邸，有利於危機管理。

「水龍頭流鮮血、深夜驚現幽靈腳」

高市在上月7日眾議院預算委員會答辯時曾表示：「外交行程與國會審議接連不斷，別說打包行李，連睡眠時間幾乎都沒有，希望能盡快搬家。」在本月17日臨時國會閉幕後，她才有時間搬家。

日本傳媒報道，第75任首相宇野宗佑曾透露，他在公邸打開浴室水龍頭時，見到水龍頭內竟流出鮮血；而第80任首相羽田孜的夫人也提及，他們一家人在入住公邸前，就覺得房子不太對勁，以至於他們在入住期間，每天都必須在公邸周圍撒鹽驅邪。

安倍證森喜朗「遇鬼」

而第85任首相森喜朗則聲稱，曾在夜裡聽到幽靈轉動門把的聲音，還曾在夜間聽到穿著軍靴操步的腳步聲停在房門口，但打開門卻不見任何人影，讓他害怕不已。

安倍晉三也曾在電視節目中坦承，從森喜朗那裡聽到過有關幽靈的事情，直言一般來說，幽靈是沒有腳的，但森喜朗看到的卻沒有上身只有腳，證實了公邸鬧鬼的傳言。

