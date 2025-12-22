Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗將搬進「鬧鬼」首相公邸 上任近2月自稱忙到沒空睡覺

即時國際
更新時間：10:10 2025-12-22 HKT
發佈時間：10:10 2025-12-22 HKT

日本第一位女首相高市早苗即將上任滿2個月，她周日在社交平台上宣布，近日將從國會議員宿舍搬入首相公邸居住。目前的首相公邸在2002年現行官邸整建完成前，一直作為官邸使用，在1932年的「五一五事件」及1936年的「二二六事件」中曾遭到襲擊，至今仍留有當年彈痕，而且也長期流傳鬧鬼之說。

首相公邸曾遇襲留彈痕 長期流傳「鬧鬼」

在日本，首相辦公的地方被稱作官邸，而公邸則是首相居住的地方，為了方便首相辦公，公邸的位置緊鄰官邸。自小泉純一郎開始，日本歷任首相大多都居住在首相公邸，除了安倍晉三為休養身心，從澀谷的私人住所上班；菅義偉則是住在赤坂的國會議員宿舍。高市是在社交平台X上宣布自己即將正式遷入首相公邸執行職務的消息，同時也回顧了自己上任2個月以來的心路歷程與工作狀況。

相關新聞：
高市早苗「工作狂」言論引不滿 過勞死遺屬要求撤回

日本首相官邸。維基網站
日本首相官邸。維基網站
安倍晉三（右）曾證實，前首相森喜朗曾在公邸遇鬼，而小泉純一郎（左）在入住公邸前曾請來神社的神官舉行驅魔儀式。 維基網站
安倍晉三（右）曾證實，前首相森喜朗曾在公邸遇鬼，而小泉純一郎（左）在入住公邸前曾請來神社的神官舉行驅魔儀式。 維基網站
高市早苗將搬進「鬧鬼」首相公邸。美聯社
高市早苗將搬進「鬧鬼」首相公邸。美聯社

她說：「自就任以來，因國會議程與外交行程，時光飛逝來不及喘息。我以應對物價上漲為最優先課題，為實現強勁的經濟以及強而有力的外交與安全保障，每天全力以赴工作。雖然已經到歲末年終，但名年度的預算編列正進入衝刺階段，身為國家經營者的責任感，即使在年末年初也不能有絲毫鬆懈。我希望近日內搬離住慣的國會議員宿舍，搬入首相官邸。」

現住議員宿舍 坐輪椅丈夫將一同遷入

高市預計在今年底至明年初期間，搬入與首相官邸位於同一用地、相鄰，供首相居住的首相公邸，現在正進行相關準備。高市丈夫、前眾議員山本拓需使用輪椅，首相公邸已完成無障礙改裝，山本拓將一起搬入官邸。

她目前居住的東京赤坂國會議員宿舍距離首相公邸約400米，平時需要開車上班，首相公邸則與官邸相鄰，步行就可以到達。基於危機管理考慮，朝野議員都要求她早日入住工作場所和住宅相鄰的首相官邸，有利於危機管理。

「水龍頭流鮮血、深夜驚現幽靈腳」

高市在上月7日眾議院預算委員會答辯時曾表示：「外交行程與國會審議接連不斷，別說打包行李，連睡眠時間幾乎都沒有，希望能盡快搬家。」在本月17日臨時國會閉幕後，她才有時間搬家。

日本傳媒報道，第75任首相宇野宗佑曾透露，他在公邸打開浴室水龍頭時，見到水龍頭內竟流出鮮血；而第80任首相羽田孜的夫人也提及，他們一家人在入住公邸前，就覺得房子不太對勁，以至於他們在入住期間，每天都必須在公邸周圍撒鹽驅邪。

安倍證森喜朗「遇鬼」

而第85任首相森喜朗則聲稱，曾在夜裡聽到幽靈轉動門把的聲音，還曾在夜間聽到穿著軍靴操步的腳步聲停在房門口，但打開門卻不見任何人影，讓他害怕不已。

安倍晉三也曾在電視節目中坦承，從森喜朗那裡聽到過有關幽靈的事情，直言一般來說，幽靈是沒有腳的，但森喜朗看到的卻沒有上身只有腳，證實了公邸鬧鬼的傳言。
  

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
22小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
18小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
20小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
15小時前
昨日（20日），最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。
皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片
即時中國
21小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
12小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
20小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
影視圈
18小時前
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
影視圈
17小時前