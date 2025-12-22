Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法國愛麗舍宮驚爆盜竊案 管家涉監守自盜 轉售拍賣網站圖利

法國總統官邸愛麗舍宮近日驚爆盜竊案，一名負責銀器管理的管家涉嫌盜取多件銀製餐具與擺設，總值高達4萬歐羅（逾36萬港元）。巴黎檢方表示，共有3人涉案，除了愛麗舍宮管家外，另外2名男子已被拘捕並起訴。

愛麗舍宮證實，一名銀器管家近日因涉嫌竊取大量銀製餐具與餐桌用品遭到警方拘留。失竊物品由愛麗舍宮首席管家通報，初估損失金額介乎1.5萬至4萬歐羅。

愛麗舍宮有管家監守自盜，盜取多件銀器餐具。法新社
愛麗舍是法國總統官邸。美聯社
愛麗舍宮驚爆盜竊案。路透社
失竊品總值達4萬歐羅

調查指出，部分失竊物品原由法國國家級工坊「塞夫爾國家瓷器製造廠」（Sevres Manufactory）供應。該工坊人員在網絡拍賣平台上發現多件疑似來自愛麗舍宮的物品，隨後向警方通報。警方進一步盤查官邸人員後，將調查重點鎖定其中一名銀器管家，其庫存紀錄顯示存在異常，甚至疑似為未來竊盜行為預作準備。

警方發現，該名管家與一家專門經營線上拍賣與餐具買賣公司的負責人交往密切。調查人員在其使用的二手交易平台帳號中，查獲印有「法國空軍」字樣的餐盤，以及標示為「塞夫勒製造」的煙灰缸，這類物品並未對一般民眾公開發售。

100件總統官邸物品被盜

警方隨後在嫌犯的個人置物櫃、車輛及住處查獲約100件物品，包括銅製鍋具、塞夫勒瓷器、法國藝術家雷內．拉利克（René Lalique）的雕像，以及巴卡拉水晶香檳杯等高價物件。相關失物已全數歸還愛麗舍宮。

警方於上周二（16日）拘捕該名銀器管家及其伴侶，並另行確認一名涉嫌收受贓物者。3名嫌犯於上周四（18日）出庭，定於明年2月26日受審，遭控共同竊取列屬國家文化資產的動產，以及加重處理贓物罪名。相關罪行最高可判囚10年，罰款15萬歐羅（136萬港元）。

