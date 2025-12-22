俄烏戰爭 | 美歐烏佛州會談 美特使：具建設性 克宮：無助達成和平

美國特使威特科夫表示，在佛州邁阿密舉行的美國、歐洲和烏克蘭官員會談富有成效且具建設性，但並未宣布在結束與俄烏戰爭方面取得任何明顯的突破。而俄羅斯認為，歐洲和烏克蘭對美國方案所作出的調整，並無法提升達成和平的機會。克宮亦指出，有關方面最近提出的結束戰爭計劃修改方案根本行不通。

美國總統特朗普一直敦促俄烏盡快達成終結這場近4年衝突的協議，但莫斯科希望保有所佔領的烏克蘭領土，基輔則拒絕讓步。

威特科夫（左）與澤連斯基會面。路透社

敖德薩受到俄軍無人機及導彈攻擊，有貨車起火。路透社

普京派出首席外交政策顧問與美方代表會談。法新社

協商20點終戰方案

威特科夫上周六與俄羅斯總統普京特使、負責對外投資和經濟合作事務的德米特里耶夫會晤後，周日與特朗普女婿庫什納和白宮幕僚格林鮑姆，一同跟烏克蘭和歐洲官員會談，隨後又與烏方首席談判代表烏梅洛夫率領的代表團單獨會面。

威特科夫在社交媒體貼文中形容今次美歐烏的會談「富有成效且具有建設性」，強調聚焦「烏克蘭、美國和歐洲之間的共同戰略途徑」。

他並未提及與俄羅斯方面的會談情況。

這次在邁阿密的會談是美、俄、烏3方針對美國起草的20點終戰方案舉行的最新一輪協商。

美特使：為烏設安全保障框架

威特科夫表示，美烏會談著重4大重點，包括20點方案的進一步調整、多邊安全保障框架、為烏克蘭設立的美國安全保障框架，以及促進烏克蘭經濟繁榮與重建的後續規劃。

威特科夫指出，協商特別聚焦於「時程表」和「後續行動的排序」，「和平不僅必須是敵對行動的終止，更應為穩定的未來創造有尊嚴的的基礎」。

但6名知情人士透露，在邁阿密會談之前，美方情報持續顯示普京尚未放棄奪取烏克蘭領土的企圖。

普京外交顧問：未提升和平可能性

與此同時，普京的首席外交政策顧問烏沙科夫在莫斯科對記者表示，歐洲和烏克蘭針對美國終結烏克蘭戰爭提案所作調整並未提升和平的可能性。

烏沙科夫指，自己尚未看到具體提案的書面版本。但他說：「我可以肯定，無論歐洲人或烏克蘭人已經提出、或正準備提出的建議，絕對無助於提升文件質量，也無助於增進實現長期和平的可能性。」