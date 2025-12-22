美軍加勒比海連扣2船後 再追截第3艘油輪 擴大封鎖委國石油出口

一名美國官員證實，美國海岸防衛隊繼上周六扣押1艘載滿原油的油輪，以及12月10日在委內瑞拉附近扣押另一艘油輪後，現正追截另一艘疑似違反制裁的油輪。這是美國不到2周內第3度攔截出入委內瑞拉的油輪，顯示華府持續升高對委內瑞拉馬杜羅政權石油出口的封鎖行動。官員表示，第3艘油輪受到制裁，但目前尚未登船檢查，且攔截可以採取不同形式，包括駛近或飛近可疑船隻。

一名不願具名的美國官員發聲明說：「美國海岸防衛隊正積極追截一艘受到制裁、屬於影子艦隊，並參與委內瑞拉規避制裁活動的船隻。該船懸掛偽造旗幟，已被發布司法扣押令。」

美軍直升機監控「世紀號」油輪。法新社

「世紀號」油輪上周六遭美軍攔截。法新社

華府持續升高對委內瑞拉馬杜羅政權石油出口的封鎖行動。美聯社

甩開登檢 加勒比海展追逐戰

英國海事風險管理集團Vanguard及一名美國海事安全消息人士，指認這艘船為「貝拉一號」（Bella 1），是一艘超大型油輪。該船去年被美國財政部列入制裁名單，財政部稱這艘船與伊朗有關。

據媒體披露，「貝拉1號」因涉嫌與伊朗及黎巴嫩真主黨有關，早於去年就被列入美國制裁名單。專業追蹤網站TankerTrackers指出，該船正駛往委內瑞拉，目前並未載貨。據悉，美軍曾在20日深夜試圖接近並登船檢查，但遭對方拒絕，雙方隨即展開海上追逐。

根據船隻監控服務TankerTrackers.com資料，「貝拉一號」周日在接近委內瑞拉時是空船狀態。

曾向中國運輸石油

委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）內部文件顯示，「貝拉一號」曾在2021年為委內瑞拉向中國運輸石油。TankerTrackers.com也指出，它先前曾運輸過伊朗原油。

《紐約時報》引述不願具名的官員報道，美軍上周六晚接近「貝拉一號」，但船隻未服從登船受檢命令，並繼續航行。

有被扣押油輪未列制裁名單

美國海岸防衛隊上周六亦扣押了「世紀號」（Centuries）油輪。根據TankerTrackers資料，這是一艘中資擁有、懸掛巴拿馬國旗的油輪。該船本月初在委內瑞拉港口裝載了多達180萬桶原油，並於18日駛離委國專屬經濟海域後遭美方鎖定扣押。

但「世紀號」並未出現在美國財政部的受制裁公司與個人名單上。此前，美國已於1210日在委內瑞拉附近海域武力扣押「船長號」油輪，隨後宣布沒收其所載石油。

原油出口恐幾近全面停擺

這一連串海上行動源於特朗普12月16日發布的強硬命令，宣布對進出委內瑞拉的「受制裁油輪」實施封鎖。

能源諮詢公司Rystad Energy新興市場部門主管派克（Schreiner Parker）指出，若美方落實嚴格封鎖，除雪佛龍石油公司在OFAC特定許可下每日約15萬桶的產量外，委內瑞拉原油出口恐幾近全面停擺。分析指出，委內瑞拉目前約8成石油出口仍透過中間商轉銷至中國。