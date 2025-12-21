Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

淫媒愛潑斯坦｜至少16份公開檔案被下架 包括特朗普入鏡照片

更新時間：17:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-21 HKT

美國司法部早前公佈大量有關已故淫媒富豪愛潑斯坦檔案，但其中部分檔案昨日（20日）突然從公開網頁下架，包括一張總統特朗普入鏡照片。

相關新聞：愛潑斯坦書桌驚現詭異照片 疑年輕女子昏睡梳化 特朗普與多名女子合照曝光

美媒報道指，下架的檔案至少有16份，除一些描繪裸女畫作外，亦包括一張特朗普與愛潑斯坦合照，第一夫人梅拉尼婭及愛潑斯坦女伴麥克斯威爾亦有入鏡。

官方沒有做出解釋

相關新聞：美國會火速通過公開愛潑斯坦案文件 受害人指特朗普「國家級恥辱」

對此，司法部沒有做出任何解釋，也沒有向公眾發出任何通知，僅表示隨著收到更多信息，出於謹慎考慮，該部門將繼續依法審查和編輯照片和其他材料。

眾議院民主黨監督委員會在社交平台發文稱：「包含特朗普在內的愛潑斯坦檔案中的第468號照片，顯然已從司法部公佈的文件中刪除。還有什麼被掩蓋了？我們需要對美國公眾保持透明。」

肯塔基州共和黨眾議員馬西亦批評，政府公然蔑視法律，未按照《愛潑斯坦檔案透明法案》公佈所有文件。該法案規定，司法部有30天時間公佈所有文件，並對受害者和可能正在接受調查的人員的姓名和身份資訊進行編輯。

公開檔案僅是冰山一角

美媒指，司法部所公開的檔案只是其實際掌握的數百萬頁紀錄的一小部分，儘管如此，許多檔案仍然缺乏必要的背景信息，或被大面積塗黑，而如今又將其中部分下架，難免令到公眾感覺更加可疑。

相關新聞：美國會火速通過公開愛潑斯坦案文件 受害人指特朗普「國家級恥辱」

多名受害者早前指出，司法部公開文件其實並不完整，令人感到震驚及難過。

出生於巴西的愛潑斯坦案受害者拉塞爾達 (Marina Lacerda) 少女時期曾遭受愛潑斯坦的性虐待，她怒指司法部所做所為沒有任何透明之處，「我覺得司法部，整個司法系統又一次讓我們失望了。」

