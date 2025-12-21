南非約翰內斯堡爆槍擊案 狂徒機槍掃射釀至少10死10傷

南非警方今天表示，該國最大城市約翰內斯堡（Johannesburg）郊外鄉鎮發生槍擊事件，一名槍手隨機掃射，造成10人身亡、10人受傷；這是南非本月內發生的第2起大規模槍擊案。

法新社報道，事發地點在約翰內斯堡西南方40公里處鄉鎮貝克斯達爾（Bekkersdal）的一間酒館附近，攻擊動機尚不清楚。貝克斯達爾鎮是一貧困地區，附近有黃金礦區。

警方聲明指出：「受害者在街上遭不明槍手隨機射殺。」

豪登省（Gauteng）警方發言人表示：「目前共有10人死亡；我們尚未掌握死者的身份，傷傷者已經送醫治療。

南非首都普勒托利亞（Pretoria）本月6日亦發生一宗大規模槍擊案，槍手衝入一間旅館掃射，造成12人死亡，包括一名3歲兒童。



南非槍支暴力高發，每年發生約20萬至30萬起涉槍犯罪案件，關聯謀殺、綁架、搶劫、幫派火並等。據南非警方數據，今年4月至9月，平均每天有63人死於槍擊暴力。