Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南非約翰內斯堡爆槍擊案 狂徒機槍掃射釀至少10死10傷

即時國際
更新時間：14:01 2025-12-21 HKT
發佈時間：14:01 2025-12-21 HKT

南非警方今天表示，該國最大城市約翰內斯堡（Johannesburg）郊外鄉鎮發生槍擊事件，一名槍手隨機掃射，造成10人身亡、10人受傷；這是南非本月內發生的第2起大規模槍擊案。

法新社報道，事發地點在約翰內斯堡西南方40公里處鄉鎮貝克斯達爾（Bekkersdal）的一間酒館附近，攻擊動機尚不清楚。貝克斯達爾鎮是一貧困地區，附近有黃金礦區。

警方聲明指出：「受害者在街上遭不明槍手隨機射殺。」

豪登省（Gauteng）警方發言人表示：「目前共有10人死亡；我們尚未掌握死者的身份，傷傷者已經送醫治療。

南非首都普勒托利亞（Pretoria）本月6日亦發生一宗大規模槍擊案，槍手衝入一間旅館掃射，造成12人死亡，包括一名3歲兒童。

南非槍支暴力高發，每年發生約20萬至30萬起涉槍犯罪案件，關聯謀殺、綁架、搶劫、幫派火並等。據南非警方數據，今年4月至9月，平均每天有63人死於槍擊暴力。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
6小時前
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
影視圈
5小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
19小時前
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
家居裝修
9小時前
有台灣資深刑警認為，張文或有更多襲擊行動計劃。
台北隨機傷人案︱張文計劃再襲擊？ 資深台警分析：沒有帶全部「彈藥」
兩岸熱話
5小時前
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
2025-12-20 10:15 HKT
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中九龍繞道（油麻地段）早上10時通車。
01:29
中九龍繞道︱油麻地段通車 繁忙時段往九龍灣僅5分鐘 陳美寶：火災後運輸基建不能停下來
社會
6小時前