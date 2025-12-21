Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗主持五國峰會 5年投資中亞1480億

即時國際
更新時間：09:16 2025-12-21 HKT
發佈時間：09:16 2025-12-21 HKT

日本首相高市早苗昨日在東京與中亞5國領袖舉行首次峰會，就支持建設不經由俄羅斯、連接中亞與歐洲的物流網「里海路線」達成共識。此舉可望推進這些國家之間物流順暢。日本公布一項為期5年的中亞商業發展計劃，目標投資總額達3萬億日圓（約1480億港元）。此舉被指顯示日本設法鞏固其在這一資源豐富地區的影響力。

高市在東京主持了與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克5國領導人的峰會。根據會後發表的聯合聲明，日本設定了新的中亞商業發展目標，擬5年內投資總額將達3萬億日圓。就如美國和歐盟，日本也被中亞地區豐富的自然資源所吸引，這些資源雖然儲量巨大，但大多尚未開發。

毋須經俄羅斯物流網絡

各國領導人昨日同意擴大有關建設「跨里海國際運輸路線」的合作。該路線是一個連接歐洲而毋須經過俄羅斯的物流網絡。此舉旨在確保含稀有金屬的重要礦物、石油和天然氣等能源的穩定供應。與會各方也確立去碳化、人才培育等領域深化合作的方針。

這些前蘇聯加盟共和國雖仍視莫斯科為戰略夥伴，但俄羅斯攻打烏克蘭據報令它們不安。哈薩克除擁有稀土外，還是世上最大的鈾生產國。烏茲別克則擁有豐富的黃金儲量，土庫曼也有豐富天然氣資源。吉爾吉斯和塔吉克這兩個多山國家也在開發新的礦藏。日本冀藉鞏固與中亞5國關係，實現稀土等供應多元化，減少對中國的依賴。

