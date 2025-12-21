德國女工程師乘藍色起源飛行10分鐘 成全球首名輪椅使用者進入太空

德國一名工程師成為全球首名乘坐輪椅進入太空的人士。7年前因山地單車意外導致脊髓受傷的本特豪斯（Michaela Benthaus），日前隨美國太空旅遊公司藍色起源（Blue Origin）升空，完成約10分鐘的亞軌道飛行，飛行高度越過被視為太空邊界的「卡門線」，創下歷史。

飛行於周六在美國德州進行，新謝潑德號（New Shepard）火箭於下午2時15分發射升空。本特豪斯與另外5名乘客一同登艙，短暫體驗失重狀態後安全返回地面。她在藍色起源發布的影片中形容旅程「非常震撼」，不僅欣賞到太空景觀，升空過程本身亦令她印象深刻。

本特豪斯現職歐洲太空總署（ESA），她表示，受傷後才深切體會到世界對殘疾人士仍存在不少障礙。為實現太空夢，她曾主動在網上聯絡已退休的太空工程師、前SpaceX高層柯尼希斯曼（Hans Koenigsmann），詢問輪椅使用者是否仍有機會成為太空人。其後對方協助促成今次飛行。

藍色起源表示，團隊為本特豪斯加裝地面輔助設備，協助她進出太空艙。她亦自行從輪椅轉移至艙內座位，艙內由柯尼希斯曼在旁協助，以備不時之需。

藍色起源新謝潑德項目高級副總裁喬伊斯（Phil Joyce）表示，今次飛行具特殊意義，展示「太空屬於所有人」。至於飛行費用，藍色起源未有披露。

今次為藍色起源第16次亞軌道太空旅遊任務。該公司近年多次安排名人升空，今年4月，流行歌手Katy Perry、公司創辦人貝索斯的未婚妻Lauren Sánchez，以及電視主持Gayle King亦曾參與同類飛行。