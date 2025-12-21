Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國再於委內瑞拉外海扣押船隻 據報運油輪由香港公司擁有

即時國際
更新時間：16:16 2025-12-21 HKT
發佈時間：16:16 2025-12-21 HKT

路透社引述三名美國官員報道，美國近日在委內瑞拉外海的國際水域攔截並扣押一艘船隻，行動由美國海岸防衛隊主導。事件發生於總統特朗普早前宣布，將對所有進出委內瑞拉、涉及制裁的油輪實施「全面封鎖」後數日，被視為華府加大對馬杜羅政府施壓的最新行動。

報道指出，今次是美國近數周內第二次在委內瑞拉附近扣押油輪，亦正值美軍在該地區加強部署之際。相關官員以匿名方式向路透社透露，行動的具體地點未有公開。五角大樓及海岸防衛隊將查詢轉交白宮處理，白宮暫未回應。委內瑞拉石油部及國營石油公司PDVSA同樣未有回應。

《華盛頓郵報》報道，名為「世紀號」（Centuries）運油輪懸掛巴拿馬國旗，當時在加勒比海附近被扣押。其註冊船東為總部位於香港的世紀航運公司。惟該船並未被列入美國、英國、歐盟或聯合國的製裁名單。

特朗普於本周二表示，已下令對所有受制裁、進出委內瑞拉的油輪實施「全面而徹底的封鎖」。路透社指出，自上周美方首次扣押受制裁油輪後，實際上已形成變相禁運，部分載有原油的油輪選擇滯留在委內瑞拉水域，以避免被扣押。

受影響下，委內瑞拉原油出口量自首次扣押行動後急劇下跌。分析指出，雖然不少運送委內瑞拉原油的船隻本身已受制裁，但亦有部分油輪未被列入制裁名單，例如美國石油公司雪佛龍（Chevron）仍獲授權以自有船隻運輸委內瑞拉原油。

路透社引述航運分析指出，自美國2019年對委內瑞拉實施能源制裁以來，部分石油交易商轉而依賴「影子船隊」運輸原油。根據TankerTrackers.com數據，目前在委內瑞拉水域活動的影子船隊油輪超過70艘，其中約38艘已遭美國財政部制裁，至少15艘已裝載原油或燃料。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
7小時前
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
影視圈
6小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
20小時前
有台灣資深刑警認為，張文或有更多襲擊行動計劃。
台北隨機傷人案︱張文計劃再襲擊？ 資深台警分析：沒有帶全部「彈藥」
兩岸熱話
7小時前
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
家居裝修
10小時前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
2025-12-20 10:15 HKT
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
飲食
5小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
4小時前