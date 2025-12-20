加州男釣獲逾10磅重翼平鮋魚 或刷新世界紀錄

美國加州北部一名26歲男子釣獲一條肥美的翼平鮋魚（Canary rockfish），重達10.25磅（4.65公斤），很可能打破了加州和世界紀錄。

這名叫沃爾什（Brendan Walsh）的男子來自多西諾縣，是在本周二（16日）在三藩市以北約240公里的阿爾比恩海岸附近釣到這條大魚。

沃爾什展示捕獲的大魚。美聯社

魚長2.25呎，重逾10磅。美聯社

沃爾什釣到大魚。美聯社

僥倖捉到大魚

當天天氣寒冷多雨，沃爾什和父親威爾捕獲了幾條黃尾鰤魚後準備返程，途中他決定在較深的水域作最後一次停留。就在那裡，沃爾什捕獲了這條翼平鮋魚。

他形容這純屬僥倖，他從未見過這樣的魚。

魚身長逾2呎

翼平鮋魚體長可達2.5呎，體重可達10磅。據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）稱，這條魚重達4.5公斤。沃爾什說，他平常釣到的魚又小又瘦，大約只有3磅（1.4公斤）。

沃爾什說，他今次釣到的魚長2.25呎，他已將漁獲提交給加州漁業和野生動物部，該部門負責追蹤釣魚和潛水記錄。目前加州最大的魚重9磅，是去年11月在門多西諾縣釣到的。

該部門提供表格和說明，以提交可能破紀錄的漁獲，包括證人的姓名和電話號碼。申請人需要聯繫該部門，詢問附近是否有環境科學家可以鑑定漁獲。

大蒜牛油炮製 極鮮美

沃爾什已將他的漁獲提交給了位於佛州的國際釣魚協會。1986年，一條重達10磅的翼平鮋魚被捕獲，創下了世界紀錄。今次沃爾什捕獲的翼平鮋魚很可能已刷新世界紀錄。

沃爾什的母親蘭姆仔細測量了魚的尺寸，以便記錄漁獲。周三，蘭姆用大蒜和牛油煎了這條魚，沃爾什指味道極為鮮美。