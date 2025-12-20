特朗普再與9家藥廠達協議 降低對美銷售藥品價格

美國總統特朗普周五（19日）宣布再與9家藥廠達成協議，讓藥廠在美國出售的藥品降價。特朗普現時已與14家製藥公司達成協議，令美國藥品價格得以與歐洲看齊。

特朗普在白宮與Amgen、Boehringer-Ingelheim、Bristol Myers Squibb、瑞士羅氏製藥集團（Roche）的美國子公司Genentech、吉利德（Gilead）、葛蘭素史克（GSK）、默沙東藥廠（Merck）、諾華（Novartis）、賽諾菲（Sanofi）等9家製藥廠公司的代表宣布，降低對美國銷售藥物的價格。

特朗普舉行記者會，宣布與9家藥廠達協議。法新社

在美國銷售的多款藥品將降價。美聯社

已與14家藥廠達降價協議

特朗普在今年7月寫信給17家製藥廠，要求他們的藥品降價，目前已與其中的14家達成協議；除了上述的9家藥廠，特朗普政府過去幾個月也與輝瑞（Pfizer）、阿斯利康（AstraZeneca）、禮來公司（Eli Lilly）等5家製藥公司達成類似的協議。

現階段尚未與特朗普政府達成協議的製藥公司只剩下AbbVie、強生（Johnson & Johnson）和再生元製藥公司（Regeneron）等3家製藥公司。

設TrumpRx.gov網站助購藥

藥廠大多積極希望與特朗普政府達成協議，以免受到美國政府懲罰性的管理行動的衝擊；特朗普說，未來其他國家的藥品價格會小幅增長，但美國的藥品價格為大幅降低。

除了降低藥品價格，製藥公司同意越過保險公司，直接向美國民眾出售部分藥品；特朗普政府指出，未來會架設TrumpRx.gov的網站通路，協助病人購買藥物；該網站預計明年一月上線；此外，製藥公司也同意販售大多數的藥品給美國的醫療補助計畫，

作為交換，製藥公司得以從特朗普政府獲得3年的關稅豁免。有官員表示，特朗普多次威脅開徵藥品關稅，但至今尚未執行。