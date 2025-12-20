羅馬許願池明年2月起收費 遊客需支付2歐羅入場

意大利羅馬著名地標許願池（特雷維噴泉）將於明年2月起正式向遊客收取2歐羅（約18港元）入場費，以控制遊客數量，減少混亂情況。

朝9晚9外時段免費

羅馬市長瓜爾蒂耶里說，自本年初試行對參觀許願池民眾收取費用措施以來，參觀者體驗有所提升，亦避免過於擠迫問題，因此由明年2月1日起對近距離參觀許願池，包括那些想投幣許願的遊客收取2歐羅費用，措施每日朝9晚9生效，其餘時段免費，羅馬居民參觀許願池則不用支付費用。

池邊每日都擠滿遊客。路透社

遊客都愛背向泉水投幣。路透社

今年迄今約900萬遊客參歡許願池。法新社

許願池每日人頭湧湧。美聯社

日後遊客需要付費才能進入許願池的石級範圍，最多可同時容納400人；但可以遠望到許願池的廣場，仍然會免費開放。官方表示，門票可以提前在網上購買，也可以在噴泉處使用信用卡或其他電子支付方式購買，或在市內各旅遊景點購票。已購票者和現場購票者將分開排隊入場。

今年迄今900萬人到訪

瓜爾蒂耶里指，今年以來已有約900萬名遊客到訪許願池，而平均每天3萬人，高峰時期每日更多達7萬遊客，預料收費計劃可以帶來每年650萬歐羅（約5894萬港元）的額外收益。他指2歐羅入場費的金額不多，但可以控制訪客的數量，減少混亂情況。

該區域一直是扒手的目標，羅馬官員多年來一直在討論如何管理遊客的通行。

羅馬另5景點收5歐羅門票

另外，市內其餘5個現時免費的景點，亦會由明年2月起開始收取5歐羅（約45港元）入場費，包括拿破崙博物館，當地居民及5歲以下兒童則豁免收費。

許願池之前免費入場，每年吸引逾千萬遊客。傳說在此許願可以實現願望，背向泉水投入一枚錢幣，便可重返羅馬；而投入2枚錢幣，則能順利完成學業和工作。如果投入3枚錢幣，則可望找到真愛。