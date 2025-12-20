巴黎迪士尼清潔人員罷工 園區滿地垃圾夢幻不再 數千遊客掃興失望

法國巴黎迪士尼本周因清潔工人罷工，導致園區滿地垃圾，令數千名遊客感到震驚與失望。許多遊客原本期待進入整潔夢幻的樂園，卻見到行人路散落各式垃圾，現場甚至出現清潔工人手持工具卻未積極清理的畫面，令不少家長與孩子直呼：「這不是我們期待的迪士尼魔法！。」

據報這次罷工由迪士尼外判清潔公司ONET的員工發起，旨在抗議工作環境惡劣，罷工區域一度封鎖不讓遊客進入。事件迅速在社交媒體發酵，部分網民力挺清潔工人爭取權益，另有民眾則抱怨罷工影響遊園體驗，呼籲雙方應有更妥善的溝通方式。

法國巴黎迪士尼本周因清潔工人罷工，導致園區滿地垃圾。Donald Trump For President/FB

巴黎迪士尼吸引家長帶同小孩子入場。迪士尼官網

垃圾遍地 遊客傻眼

社交平台上有網民認為，員工才是讓「魔法成真」的關鍵，他們應該得到更好的待遇。但也有人反映，「帶孩子來玩，看到這樣的場景真的很失望」，甚至有家長透露已為此感到興致大減。

有專家則提醒，罷工事件凸顯工作條件問題，期待企業能更重視基層員工的權益，避免類似事件再度發生。

佛州迪士尼寄送商品加價惹不滿

此外，位於美國佛羅里達的迪士尼樂園近期宣布園內商品寄送服務大幅上調價格，最高寄送費用從40美元漲至近100美元，漲幅高達150%。寄送費用依商品價格區間不同，最低約20美元起，最高可達99.99美元；國際寄送則依價值逐步加價，最高達150美元。

消息一出，立即在美國網上引爆熱議，許多粉絲表示漲幅太誇張，指迪士尼根本不把中產階級放在眼裡，批評此舉將增加民眾前往樂園的負擔與壓力。

連串事件令全球迪士尼粉絲開始重新檢視這個曾被視為「夢幻樂園」的品牌，呼籲迪士尼集團應在維護員工權益與提升顧客服務間取得平衡，避免傷害品牌形象及顧客信任。