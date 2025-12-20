特朗普下令嚴厲報復 美軍大舉空襲敘利亞IS 打擊逾70據點

美軍中央司令部周五（19日）發聲明說，美軍於東部時間下午4時（香港時間周六清晨5時）展開「鷹眼打擊行動」，出動100多枚精確制導導彈，大舉空襲極端組織「伊斯蘭國」（IS）在敘利亞境內的70多個目標。美國總統特朗普表明，這是對上周六（13日）造成3名美國人喪生的攻擊所進行的「非常嚴厲報復」。他並警告，攻擊美國人的人會遭受史無前例的重擊。

出動F-15及阿帕奇 轟炸IS基建及軍火庫

艾奧瓦州別名「鷹眼州」，今次報復行動取名「鷹眼打擊」，是為紀念遭遇伏擊而死傷的艾奧瓦州國民警衛軍。中央司令部聲明說，美軍動用F-15鷹式」戰鬥機、A-10攻擊機、H-64「阿帕奇」直升機和火炮，襲擊IS在敘利亞中部的70多個目標，約旦武裝部隊也出動F-16戰鬥機和HIMARS火箭炮支援。今次行動目標是IS的基礎設施和武器庫。一名美國官員向傳媒透露，這僅是行動的開始，預計未來幾天仍會有進一步打擊。

美軍在今次行動中出動H-64「阿帕奇」直升機。法新社

美軍在F-15戰機上裝上導彈。法新社

美軍在敘利亞遭疑「伊斯蘭國」槍手伏擊，3名美國人喪生，特朗普誓言報復。法新社資料圖片

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強硬表示，這並非戰爭的開始，而是對殺害「美國英雄」行為的嚴正復仇。法新社

聲明並指，自本月13日美方和敘方人員在敘利亞遇襲後，美軍及其伙伴在敘利亞和伊拉克開展了10次行動，擊斃或拘捕23名恐怖分子。

美防長：並非戰爭的開始，而是復仇宣言

美國總統特朗普周五在旗下社交平台Truth Social發文稱，美方正對IS展開「嚴厲報復」，對其在敘利亞境內的據點發起強力打擊，今次行動得到敘方「完全支持」。國防部長赫格塞思在社交媒體上表示，這「並非戰爭的開始，而是復仇的宣言」。

特朗普稱，今次空襲的目標是IS的據點，他重申對敘利亞總統沙拉的支持，並表示沙拉「完全支持」美國的行動。特朗普也用全大寫字母發出威脅，警告IS不要再攻擊美方人員。

特朗普揚言：「所有膽敢襲擊美國人的邪惡恐怖分子都在此受到警告，如果你們以任何方式攻擊或威脅美國，將遭受將遭受前所未有、最為猛烈的打擊。」

報復3美國人在敘利亞遇襲亡

據敘利亞國家電視台報道，美軍對IS成員在敘利亞代爾祖爾省和拉卡省沙漠地區藏身的總部和武器庫發動空襲。代爾祖爾省首府代爾祖爾市區可以聽到爆炸聲。

今次空襲是要報復3名美國人本月13日在敘利亞中部霍姆斯省巴爾米拉市附近遭到槍擊死亡。美軍中央司令部和美國國防部說，該次槍擊造成2名美軍士兵和一名擔任翻譯的美國平民死亡，另有3名美軍士兵受傷；槍手來自IS，只有一人，已在交火中被打死。