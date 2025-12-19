麻省男子殺妻肢解棄屍罪成囚終身 遺體至今下落不明

麻省波士頓50歲男子沃爾什（Brian Walshe）被裁定謀殺妻子罪成，判終身監禁，不得假釋。受害人失蹤近3年，至今仍未尋回遺體。

法官：野蠻且令人難以理解

沃爾什15日被陪審團裁定一級謀殺罪成立，死者為其39歲妻子沃爾什（Ana Walshe）。法官弗雷尼爾（Diane Freniere）形容案件「野蠻且令人難以理解」，並批評被告行徑「欺瞞而操控」。宣判時，沃爾什面無表情。

控方在審訊中出示證據，包括被告曾搜尋「如何肢解及處理屍體」、「屍體多久會發臭」等字句。監控畫面亦拍到疑似沃爾什的男性將沉重垃圾袋棄置。檢方在垃圾處理設施發現多件工具、清潔用品及屬於死者的物品，並驗出雙方DNA。

婚姻早已失和疑為保險殺妻

檢方指，被告是妻子100萬美元人壽保險的唯一受益人，形容兩人婚姻早已失和。辯方則主張案件屬「突然且無法解釋的死亡」。

沃爾什此前已就誤導警方及非法處理遺體2項罪名認罪，承認將妻子肢解並棄置於垃圾箱，他辯稱是發現妻子死於床上後驚慌失措所為。他另被判證人恐嚇罪19至25年、非法棄置遺體罪2至3年，須與終身刑期連續執行。

宣判前，死者胞姊向法庭陳述家人所承受的巨大創傷，表示因無遺體可安葬，家屬難以真正哀悼。她說，3名孩子將在沒有母親陪伴下成長，人生每個重要時刻都將感受到缺席的痛楚。目前3名子女由政府監護。

