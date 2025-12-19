斯里蘭卡3男用火把驅趕燒死野生象被捕

斯里蘭卡傳媒報道，當地警方拘捕 3名男子，指他們涉嫌在試圖驅趕一頭野生大象時，用燃燒的火把將大象燒死。

事發於斯里蘭卡北部一個村莊，拍下過程的影片本周在社交媒體上廣泛傳播，引發了強烈譴責。遇害雄性大象被發現時全身多處嚴重燒傷，腿部還有槍傷。儘管經獸醫診治，大象仍在周二死亡。

此案引發了動物權益倡導者和社群媒體用戶的強烈批評。周四有人發起請願活動，要求將肇事者繩之以法，並採取措施防止類似虐待行為再次發生，獲得超過400個簽名支持。三名嫌疑犯同日被捕，年齡在42歲至50歲之間。

在斯里蘭卡，大象被視為神聖的動物，獵殺大象屬違法行為，最高可判處死刑。但人象衝突日益增多，雙方各有傷亡，今年迄今已有近400頭大象死亡。

一位官員告訴當地媒體《每日鏡報》，其中許多死亡事件是人為直接造成的，包括槍擊、火車事故以及使用「象顎炸彈」（一種農民用來保護農作物免受野生動物侵害的爆炸性誘餌）。另一方面，同期有100多人死於大象襲擊。