Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

斯里蘭卡3男用火把驅趕燒死野生象被捕

即時國際
更新時間：22:25 2025-12-19 HKT
發佈時間：00:24 2025-12-19 HKT

斯里蘭卡傳媒報道，當地警方拘捕 3名男子，指他們涉嫌在試圖驅趕一頭野生大象時，用燃燒的火把將大象燒死。

事發於斯里蘭卡北部一個村莊，拍下過程的影片本周在社交媒體上廣泛傳播，引發了強烈譴責。遇害雄性大象被發現時全身多處嚴重燒傷，腿部還有槍傷。儘管經獸醫診治，大象仍在周二死亡。

此案引發了動物權益倡導者和社群媒體用戶的強烈批評。周四有人發起請願活動，要求將肇事者繩之以法，並採取措施防止類似虐待行為再次發生，獲得超過400個簽名支持。三名嫌疑犯同日被捕，年齡在42歲至50歲之間。

在斯里蘭卡，大象被視為神聖的動物，獵殺大象屬違法行為，最高可判處死刑。但人象衝突日益增多，雙方各有傷亡，今年迄今已有近400頭大象死亡。

一位官員告訴當地媒體《每日鏡報》，其中許多死亡事件是人為直接造成的，包括槍擊、火車事故以及使用「象顎炸彈」（一種農民用來保護農作物免受野生動物侵害的爆炸性誘餌）。另一方面，同期有100多人死於大象襲擊。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台北狂徒襲捷運雙站，丟煙霧彈、隨機斬人。 中時
01:10
台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男子張文丟煙霧彈斬死3人 遭警包圍墮樓輕生
即時中國
5小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
6小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
7小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
4小時前
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫多次搭「霸王的」 逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
突發
3小時前
九龍灣MegaBox大翻新！地下設Outlet專區增20+品牌 服飾/運動鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON進駐！
九龍灣MegaBox大翻新！地下設Outlet專區增20+品牌 服飾/運動鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON進駐！
時尚購物
11小時前
宏福苑大火︱政府引例解散現任法團管委會 華懋旗下公司為委任管理人 不收取任何行政費
宏福苑大火︱政府引例解散現任法團管委會 華懋旗下公司為委任管理人 不收取任何行政費
社會
6小時前
42歲前港姐變精明人妻一家六口外遊只花2萬！激罕三點式騷Fit爆身材 回流加國轉行做地產
42歲前港姐變精明人妻一家六口外遊只花2萬！激罕三點式騷Fit爆身材 回流加國轉行做地產
影視圈
5小時前
73歲名醫無三高堅持診症 最愛吃2種菜通血管 公開3大長壽習慣
73歲名醫無三高堅持診症 公開3大養生習慣 最愛吃2種菜通血管
保健養生
11小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
2025-12-18 21:50 HKT