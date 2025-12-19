澳洲樹熊緊握扶手搭巴士背後有段故 網民心心眼：最萌乘客

澳洲布里斯本（Brisbane）一隻名叫佩里（Peri）的樹熊近日意外出現在市區，一名巴士司機看到後怕牠危險，於是將牠抱上巴士，並呼叫救援人員。佩里在車上緊握扶手，一眾網友看到牠乖乖等待的樣子高呼「好萌」，並紛紛留言感謝英勇司機救了樹熊。

上周六晚，一名巴士司機發現一隻樹熊在坎普希爾（Camp Hill ）威爾斯街躲避車流，爬上了交通島上的一根燈柱。他擔心樹熊會從金屬燈柱滑下來，或者跑上馬路，於是用外套包住樹熊，將他抱上巴士車廂內安全位置，並致電樹熊救援組織求助。

樹熊在車上抱緊扶手，乖巧地等待的樣子萌翻一眾網友。救援人員接走樹熊後，先讓牠接受檢查，確定健康無礙，隔天已放歸保護區。

協助救暖的布里斯本南部樹熊救援組織在網上分享這則暖心故事，大讚司機是英雄，並宣布佩里已回到七丘叢林保護區（Seven Hills Bushland Reserve）啃樹葉。

不過，該組織也提醒，沒受過專業訓練的人最好還是不要亂摸樹熊，因為牠們的爪非常危險，也會咬人，而隨便抓住肋骨抱起牠們也可能會造成傷害。