Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「地表最毒」八爪魚｜男子徒手把玩還拍片 網友驚呼：真是命大！

即時國際
更新時間：16:30 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:30 2025-12-19 HKT

英國男子在菲律賓度假期間，竟在海中徒手抓起世界上最致命的生物之一的藍環八爪魚，全程拍攝下來並上載網上，險些釀成奪命意外。

徒手把玩「地表最毒海洋生物」

事發於本周三，一名叫麥康奈爾（ Andy McConnell）的男子在菲律賓海域游泳時，發現一隻外形鮮艷、帶有藍色光環的八爪魚，獨特的花紋令他感到好奇，便徒手拿起觀察，甚至在八爪魚游走時多次伸手將牠重新捉回掌心。片中他笑言「從未見過這種生物」，全然不知這正是被譽為「地表最毒海洋生物」的藍環八爪魚。

根據澳洲海洋科學研究所（AIMS）資料，藍環八爪魚體內含有河豚毒素（Tetrodotoxin），一種強烈神經毒素，其毒性可在短時間內令受害者癱瘓而無法呼吸，且過程中仍保持清醒。專家指出，其毒素對人體的致命性比氰化物高出一千倍，一隻藍環八爪魚所含毒量足以奪走20名成人性命。

含極強河豚毒素一隻夠毒20人

幸運的是，該名男子最終安然無恙，八爪魚似乎當時「心情不錯」並未釋放毒液。事件引起網民熱議，不少人直言他「命大」；亦有潛水員留言提醒遊客切勿隨意觸碰海洋生物，即使體型細小，也可能暗藏致命危險。專家呼籲，如在海中遇見藍環八爪魚，應立刻避而遠之，不可好奇觸摸。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
7小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
8小時前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
7小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
19小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
5小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
22小時前