「地表最毒」八爪魚｜男子徒手把玩還拍片 網友驚呼：真是命大！

英國男子在菲律賓度假期間，竟在海中徒手抓起世界上最致命的生物之一的藍環八爪魚，全程拍攝下來並上載網上，險些釀成奪命意外。

徒手把玩「地表最毒海洋生物」

事發於本周三，一名叫麥康奈爾（ Andy McConnell）的男子在菲律賓海域游泳時，發現一隻外形鮮艷、帶有藍色光環的八爪魚，獨特的花紋令他感到好奇，便徒手拿起觀察，甚至在八爪魚游走時多次伸手將牠重新捉回掌心。片中他笑言「從未見過這種生物」，全然不知這正是被譽為「地表最毒海洋生物」的藍環八爪魚。

根據澳洲海洋科學研究所（AIMS）資料，藍環八爪魚體內含有河豚毒素（Tetrodotoxin），一種強烈神經毒素，其毒性可在短時間內令受害者癱瘓而無法呼吸，且過程中仍保持清醒。專家指出，其毒素對人體的致命性比氰化物高出一千倍，一隻藍環八爪魚所含毒量足以奪走20名成人性命。

含極強河豚毒素一隻夠毒20人

幸運的是，該名男子最終安然無恙，八爪魚似乎當時「心情不錯」並未釋放毒液。事件引起網民熱議，不少人直言他「命大」；亦有潛水員留言提醒遊客切勿隨意觸碰海洋生物，即使體型細小，也可能暗藏致命危險。專家呼籲，如在海中遇見藍環八爪魚，應立刻避而遠之，不可好奇觸摸。