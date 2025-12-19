Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普確立2028年前重返月球目標 部署核反應堆 確保美國太空優勢

2025-12-19
2025-12-19

美國總統特朗普周四（18日）簽署行政命令，正式確立美國在2028年前讓人類重返月球並防衛太空免於武器威脅的目標，並在月球和太空軌道上部署核反應堆，在2030年前發射月球表面反應器。這是他第2個總統任期首項重大太空政策行動，將月球置於美國太空探索政策的核心地位。

根據這項名為「確保美國太空優勢」的行政命令，美國政府將重新整合其太空政策，由特朗普的首席科學顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）負責。

特朗普簽署行政命令，正式確立美國在2028年前讓人類重返月球。
特朗普簽署行政命令，正式確立美國在2028年前讓人類重返月球。路透社
特朗普要求國防部和美國情報機關制定太空安全戰略。
特朗普要求國防部和美國情報機關制定太空安全戰略。美聯社
美國正式確立美國在2028年前讓人類重返月球並防衛太空免於武器威脅的目標。
美國正式確立美國在2028年前讓人類重返月球並防衛太空免於武器威脅的目標。美聯社

擬建永久性月球前哨站

這項行政命令透過阿耳忒彌斯計劃，在2028年前使美國人重返月球；到2030年建立永久性月球前哨站的初步要素，並為下一步火星探索奠定基礎。

另一個關注點是在太空應用核能。行政命令稱，要實現近期利用太空核能，措施包括在月球和太空軌道上部署核反應堆，在2030年前發射月球表面反應器。行政命令還說，要有識別和應對美國太空利益面臨威脅的能力，包括在太空中部署核武等。

業內人士：時程不切實際

這項行政命令還鼓勵私營部門積極投資太空領域，希望到2028年吸引至少500億美元（3900億港元）的額外投資進入美國太空領域，並且在預計國際太空站2030年退役情況下，尋求透過商業途徑進行替代。

特朗普要求國防部和美國情報機關制定太空安全戰略、敦促民間承包商提高效率，並尋求在「金穹」（Golden Dome）計畫下展示導彈防禦技術。

政策目標是要在特朗普第2任期結束前的2028年載人登月，與他2019年第1任期內指示2024年重返月球的做法類似，將月球置於美國太空探索政策的核心地位，但業內許多人認為時程不切實際。

中國目標：2030年前首次實現載人登月

由於美國太空總署（NASA）太空發射系統（Space Launch System）及美國太空探索科技公司（SpaceX）巨型火箭「星艦」（Starship）的研發和測試延誤，登月目標時程逐步往後延。

前總統奧巴馬執政期間，NASA的目標也是2028年。

美國正與中國競爭，中方目標是在2030年前首次實現載人登月。

