中俄關係︱莫斯科等地掀中國熱 知識問答賽場場爆滿

中俄關係越趨密切，俄羅斯當地更掀起中國熱。俄羅斯傳媒周五（19日）報道，隨著俄中友誼不斷升溫，俄羅斯多地舉辦的有關中國知識問答賽近年愈來愈受歡迎。

俄羅斯漢語教師、中國知識問答賽組織者塞特庫洛娃介紹，有關比賽至今已連續舉辦3年，在莫斯科和聖彼得堡，每年都會舉辦兩場問答賽，現場人數經常爆滿。

例如在莫斯科，每場比賽都會有80至100人參賽。主辦方無法讓所有申請者參賽，因此不得不限制參賽者人數。

尤其喜歡中國電影及文學

塞特庫洛娃認為，俄羅斯人對中國文化的興趣和了解正在不斷增長，參賽者除了與中國或中文有職業關聯人士外，也有許多單純對中國文化感興趣的人。許多參賽者尤其喜歡中國電影和中國文學，並關注小紅書等中國社交平台。

除了知識問答賽外，莫斯科和聖彼得堡也經常舉辦大量與中國相關活動，例如講座、大師課和中國文學讀書會等。

塞特庫洛娃提到，近日她自己亦參加了一場「莫斯科長壽」計劃框架下的中國相關活動，參與活動的是一些學習中文、對中國文化感興趣的俄羅斯老年女性。

公開資料顯示，「莫斯科長壽」是針對莫斯科老年人的健康、教育和休閒計劃，於2021年5月啟動漢語教學和中國文化教育實踐活動。