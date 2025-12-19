Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

哈佛醫學院爆驚悚醜聞 盜賣遺體器官提供人皮 殮房前經理判囚8年

即時國際
更新時間：10:54 2025-12-19 HKT
發佈時間：10:54 2025-12-19 HKT

美國波士頓哈佛醫學院殮房爆出屍體器官、大腦、皮膚、雙手、臉部及解剖後的頭部遭販賣醜聞，其中皮膚被製成皮革，再裝訂成書，非常駭人。殮房前經理洛奇（Cedric Lodge）因竊取並販售遺體器官，「像賣小玩意一樣」，被判監8年。

58歲的洛奇來自新罕布什爾州，是這宗駭人聽聞案件的核心人物。案中涉及捐贈給哈佛大學的屍體，這些遺體不再用於研究後，洛奇在未經捐贈者、其家屬或其僱主知情或同意的情況下，便將遺體上述部位運回自己家中。再運送給賓州及其他地區的買家。

殮房前經理洛奇判囚8年。X@KristinaRex
哈佛醫學院殮房驚爆販賣遺體部位醜聞。哈佛醫學院圖片
哈佛醫學院殮房驚爆販賣遺體部位醜聞。哈佛醫學院圖片

妻助犯案囚1年

他的妻子丹妮絲（Denise Lodge）因協助犯案，被判監1年。2人本周二（16日）在賓州威廉波特的聯邦法院出庭。

聯邦助理檢察官馬丁（Alisan Martin）在法庭文件中指出，洛奇曾將皮膚交給買家，以便將其製成皮革，再裝訂成書，形容這是「極其駭人的實際情況」。

人臉涉作擺設

馬丁說：「在另一宗案件中，洛奇和丹妮絲販售一名男子的臉部，或許只為了擺在架上，也可能作為某些令人更不安的用途。」

馬丁譴責戈夫斯敦洛奇從2018年至2020年3月，將遺體部位當作可圖利的小玩意出售，獲利數千美元。

火化前取出遺體部位

哈佛結束遺體研究或教學用途後，通常會將遺體歸還家屬或火化。洛奇坦承，在火化前取出部分遺體部位。

洛奇任職殮房28年，在庭上表達悔意。辯護律師凱西（Patrick Casey）說：「洛奇承認自己的行為非常嚴重，對那些被冷酷對待的逝者及他們悲痛的家屬都造成了傷害。」
 

