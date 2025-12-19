Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰軍稱摧毀柬埔寨6詐騙基地 包括賭場酒店

即時國際
更新時間：10:06 2025-12-19 HKT
發佈時間：10:06 2025-12-19 HKT

泰國近日傳出以打擊詐騙集團為由，派戰機轟炸柬埔寨賭場。到昨日，泰國皇家陸軍證實，自12月7日兩國再度爆發衝突以來，已摧毀了柬埔寨境內6座被跨國詐騙網絡當作據點的建築物，包括賭場和酒店。

泰國當地媒體引述軍方稱，摧毀柬境內6處詐騙分子基地，包括長期鎖定詐騙美國公民在內眾多受害者的賭場與酒店。據指泰國軍方行動針對的目標，主要為先前已遭美國制裁的兩處大型度假村和賭場酒店。這些設施長期被用於針對美國公民的詐騙交易，華盛頓政府已對這些設施的擁有者實施金融制裁並凍結相關資產。柬方指遇襲建築「僅為民用酒店與賭場」。

柬指控投下兩枚炸彈

柬埔寨國防部並稱，泰軍昨日中午前在邊境的賭場小鎮波貝「投下兩枚炸彈」。波貝鎮是位於兩國之間的主要過境點附近，據指該賭場小鎮常有泰國人到訪。柬國防部說：「柬埔寨軍隊將繼續以堅定不移的決心捍衛柬埔寨的領土完整和國家尊嚴。」

柬埔寨內政部發言人則指，截至周三傍晚，新一輪柬泰衝突中喪生的柬埔寨平民總數已達18人，流離失所者總數已增至14.4萬個家庭，共計47.6萬人，其中包括約24萬名婦女和13萬名兒童。

泰國總理阿努廷早前表示，柬埔寨境內的賭場雖不屬泰司法管轄，但若證實指犯罪集團用作詐騙或跨境犯罪據點，泰方將視為安全威脅處理。

