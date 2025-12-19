國際刑事法院拒停查加沙戰爭罪 美再制裁2法官 ICC強烈譴責

以色列要求結束對加沙戰爭罪的調查，遭到國際刑事法院（ICC）駁回後，美國周四（18日）宣布再制裁ICC兩位法官，令到遭特朗普政府制裁的ICC法官增加到至少8人。總部設在荷蘭海牙的ICC發聲明，強烈譴責美國對ICC發起新一輪制裁，強調美國此舉公然攻擊獨立司法機構，損害法治原則。

之前就有ICC法官與檢察官遭到美國國務卿魯比奧下令制裁。對於最新制裁，魯比奧則表明跟ICC在本周一（15日）的表決有關。在該次表決中，包括最新被制裁的2人，多數法官都贊成維持對以色列總理內塔尼亞胡及前國防部長加蘭特的逮捕令，並將以色列在加沙涉犯戰爭罪進行調查。

相關新聞：

西方多國承認巴勒斯坦 白宮：獎勵哈馬斯 美擬全面制裁ICC

色列要求結束對加沙戰爭罪的調查，遭到國際刑事法院（ICC）駁回。路透社

有民眾在白宮外示威，聲援巴勒斯坦。法新社

親巴勒斯坦示威者在白宮外進行抗議。法新社

ICC：美公然損害法治原則

2023年10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯襲擊以色列，之後以色列持續猛攻沙加沙，內塔尼亞胡及加蘭特被控犯下戰爭罪及違反人道罪。

魯比奧發聲明表示：「我們不會容忍ICC濫權，侵犯美國與以色列主權，或錯誤將美國及以色列人納入ICC的管轄範圍。我們將持續對ICC的法律戰與越權行為，作出重大且具體的回應。」

ICC則在聲明中作出強烈譴責，指美國的最新制裁是「對一個公正司法機構獨立性的公然攻擊」，損害法治原則，令國際法律秩序面臨風險。

迄今8名ICC法官遭美制裁

迄今美國總統特朗普的政府已制裁至少8位ICC法官，以及至少3位ICC檢察官，其中包括首席檢察官卡林汗（Karim Khan）。目前美國和以色列均不承認國際刑事法院的司法管轄權。

最新被納入制裁的2名法官分別為格魯吉亞前司法部長洛德奇帕尼澤（Gocha Lordkipanidze）與蒙古國的達木丁（Erdenebalsuren Damdin），制裁內容包括禁止他們入境美國，以及禁止與他們在美國進行財產或金融交易。

洛德奇帕尼澤曾任紐約哥倫比亞大學兼任教授。