美北卡州小型飛機墜毀釀7死 傳奇車手Greg Biffle一家罹難

美國北卡羅萊納州斯泰茨維爾地區機場周四（18日）發生小型飛機空難，一架Cessna C550飛機在起飛後不久折返、嘗試降落期間墜毀，爆出巨大火球，機上7人全部罹難。美國全國運動汽車競賽協會（NASCAR）證實，遇難者包括前NASCAR車手格雷格・比夫爾（Greg Biffle）及其家人。

北卡州公路巡警表示，地面人員確認比夫爾在登機名單之中。事發於當地時間約上午10時過後不久，飛機原定飛往佛羅里達州。機場主管弗格森指，飛機於跑道東端墜毀，機身迅速被火焰吞噬。目擊者指，聽到巨響後看見現場起火。

妻及2子女同罹難

NASCAR發聲明表示，比夫爾與妻子克里斯蒂娜（Cristina）、14歲女兒艾瑪（Emma）及5歲兒子萊德（Ryder）同機遇難，另有3名乘客喪生。

另外3名遇難者為丹達頓（Dennis Dutton）及其兒子傑克（Jack），以及長期活躍於NASCAR社群的沃茲沃思（Craig Wadsworth）。

涉事Cessna C550企業噴射機據報由與比夫爾相關的私人公司持有，最多可搭載8名乘客以及2名機師。

飛機於約上午10時06分起飛，未幾便發生事故。聯邦航空管理局（FAA）表示，將與國家運輸安全委員會（NTSB）調查事故，並由NTSB主導。當局在簡短記者會上未有公布事故原因。

賽車生涯橫跨20年 贏50多場勝利

比夫爾終年55歲，職業賽車生涯橫跨約20年，曾在NASCAR的3大賽事系列中共贏得50多場勝利，包括19次最高級別的NASCAR盃系列賽（Cup Series），在2000年奪得卡車系列賽（Trucks Series）年度總冠軍，2002年則拿下Xfinity系列賽冠軍，並於2023年入選NASCAR「75位最偉大車手」。

NASCAR及其長期效力車隊RFK Racing均發聲明致哀，NASCAR形容比夫爾不僅是冠軍車手，還是NASCAR大家庭中備受愛戴的一員，是鬥志昂揚的競爭對手，也是許多人的摯友。

北卡羅萊納州州長斯坦（Josh Stein）在社交平台發文，形容事件「令人心碎」，並指比夫爾除賽車成就外，亦曾在去年颶風「海倫妮」後，親身協助北卡西部救援工作。

