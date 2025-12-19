白宮「總統星光大道」增爭議銘文 特朗普親撰內容 咁樣醜化拜登奧巴馬

美國白宮今年9月於橢圓形辦公室與南草坪間走廊設立「總統星光大道」，懸掛歷任總統肖像，唯獨年初卸任的拜登僅以自動簽名筆代替畫像。時隔三個月，該走廊近日新增銅製銘文，對每位總統附上簡短評價，內容被指充滿政治傾向，引起輿論爭議。

銘文風格被指似特朗普貼文 多任總統遭負面評價

據《華盛頓郵報》等媒體報道，新增銘文的行文風格與前總統特朗普在社交平台的發文相似，近代多位民主黨籍前總統幾乎均被以批判性語句描述。其中，拜登被稱為「打瞌睡的拜登，美國史上最差總統」，並指其受激進左翼操控，導致通脹飆升、非法移民湧入，「將美國推向毀滅邊緣」。拜登更是唯一沒被擺上肖像的前任總統，取而代之是一張自動簽名機照片。

前總統奧巴馬則被特別提及中間名「侯賽因」，銘文稱其為「首名黑人總統，亦是美國史上備受爭議的政治人物」，並批評其簽署的《伊朗核協議》與《巴黎協定》「爛得不能再爛」。克林頓的銘文重提其任內醜聞，並提及其妻希拉里在2016年總統大選中敗於特朗普。就連共和黨籍的前總統小布殊亦被批評「發動本不該發生的阿富汗及伊拉克戰爭」。

特朗普親撰內容 黨內人士亦感不安

白宮透露，不少銘文內容由特朗普親自撰寫，並稱其「精闢地描述每位前總統的歷史地位」。然而，有共和黨籍參議員對特朗普藉白宮場域展示個人化歷史評價感到不安，認為歷任總統皆為民選產生，由一人重新定義其功過並不恰當。

政治觀察：星光大道成黨爭新舞台

分析指出，特朗普自重新執政以來，頻繁透過各種形式奚落政敵，此次星光大道銘文事件再次凸顯美國政治的高度對立與黨派色彩。該走廊本意為呈現歷任總統歷史地位，如今卻因充滿個人評價的銘文引發爭議，反映美國政治文化中歷史敘事與當代政治鬥爭交織的複雜面貌。

目前白宮未就是否會修改或調整銘文內容作出回應，事件預計將持續引發美國社會對歷史評價與政治中立性的討論。