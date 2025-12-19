TikTok宣布已與3美企簽協議 成立新合資公司 字節跳動與關聯企業佔50%股份

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：07:53 2025-12-19 HKT
發佈時間：07:53 2025-12-19 HKT

中國影片分享平台抖音海外版TikTok的命運出現重大轉折。行政總裁周受資於周四（18日）向員工發出內部備忘錄，宣布已與投資者簽署協議，將成立全新的美國合資企業，以確保TikTok能繼續在美國市場營運。

根據美國總統特朗普早前簽署的框架協議，新的合資實體名為「TikTok USDS Joint Venture LLC」。該企業將由美國投資者控股，並由一個7人組成的董事會管理，成員大部分為美國人，整體運作需受保護美國公民數據及維護國家安全之條款約束。

備忘錄詳細披露了新公司的股權架構。一個由科技巨頭甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖資本（Silver Lake）及投資公司MGX組成的投資財團，將共同持有合資企業50%的股份，三間公司各佔15%。其餘股份中，字節跳動的現有投資者關聯公司佔30.1%，而母公司字節跳動則保留19.9%的股權。

在技術與安全層面，新合資企業將承擔保護美國用戶數據的重責，確保核心演算法、內容審核及軟件保障的安全性。甲骨文除了是股東，亦將擔任「可信任安全合作夥伴」，負責審計及驗證企業是否遵守國家安全條款。所有敏感的美國用戶資料，將會儲存在甲骨文位於美國境內的雲端數據中心。

此外，新實體的一項重要職能，是利用美國用戶資料重新訓練TikTok的核心內容推薦演算法。此舉旨在確保內容推送機制公開透明，免受任何外部操縱。

周受資在備忘錄中強調，字節跳動與TikTok均已同意交易條款。雖然在交易最終敲定前仍有大量工作需完成，但目前各方正朝着2026年1月22日完成交易的目標邁進。他指出，這項協議將令超過1.7億名美國用戶，能夠繼續使用這個全球性的社交平台及社區。

