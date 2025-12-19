英政府警告艾巴莫域治 $260億售車路士資金賠償烏克蘭 否則臨起訴

英國政府與俄羅斯商人、英超球會車路士前班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）就出售球會所得資金的用途僵持不下。英國當局於當地時間週二（17日）正式發出最後通牒，要求艾巴莫域治盡快放行高達25億英鎊（約260億港元）的資金，用作支援烏克蘭戰爭受害者，否則將對其採取法律行動。

自俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭後，英國政府對多名與克里姆林宮關係密切的俄羅斯寡頭實施制裁，艾巴莫域治亦在名單之列。制裁隨即引發車路士球會的緊急出售，艾巴莫域治最終在同年5月將球會售予美國財團。當時他曾公開承諾，會將出售所得的所有淨收益捐贈給人道主義慈善基金會，以幫助受戰爭影響的受害者。

然而，這筆巨款自交易完成後一直凍結在英國的銀行賬戶內，至今已超過兩年半。爭議的核心在於資金的具體用途：英國政府堅持這筆錢必須全數用於烏克蘭境內的人道援助，以配合歐洲盟友要求莫斯科為入侵造成的損害負擔費用的方針。但據報艾巴莫域治希望資金具備更大的靈活性，能用於援助全球範圍內所有因這場戰爭受害的人，包括在俄羅斯境內的受影響者。

英國首相施紀賢在下議院明確表示，這筆「欠下烏克蘭人民」的25億英鎊不應繼續在英國賬戶中凍結。財政大臣李韻晴亦發表措辭強硬的聲明，形容目前的情況「不可接受」。

根據英國財政部最新發出的新許可證條款，艾巴莫域治擁有90天的限期來採取行動。英國政府強調，已準備好完備的法律途徑，讓這筆款項轉移到新成立的慈善基金會。如果艾巴莫域治未能在此期限內發放轉賬許可證，政府已做好充分準備，隨時入稟法院強制執行他在2022年簽署的相關協議。

目前艾巴莫域治的代表尚未就此最後通牒作出回應。與此同時，歐盟領導人亦正準備審查一項關於利用被凍結俄羅斯主權資產收益來支援烏克蘭的提案，顯示西方國家正加大力度轉化俄羅斯相關資金，以應對烏克蘭龐大的防衛及重建需求。