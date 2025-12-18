Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜歐盟領導人同意動用俄凍結資產向烏克蘭貸款 將深入技術性討論

即時國際
更新時間：22:43 2025-12-18 HKT
發佈時間：22:43 2025-12-18 HKT

波蘭總理圖斯克表示，歐盟領導人周四在布魯塞爾的峰會上達成共識，將着手研究在2026年和2027年透過動用凍結的俄羅斯資產而非歐盟聯合借貸的方式，為烏克蘭提供資金。

圖斯克在峰會休會期間表示：「我們都希望使用俄羅斯資產為烏克蘭提供資金，這一聲明已經做出，我認為沒有人會反悔。」

圖斯克告訴記者：「我們當然希望取得突破，而突破意味着所有人都同意值得一試，並且認為使用俄羅斯資產為烏克蘭提供資金是合理的，對歐洲也有好處。但有些國家會竭盡全力爭取自身利益。」

莫斯科2022年入侵烏克蘭後，歐盟凍結了總計2,100億歐羅（約19,180億港元）的俄羅斯資產，其中1,850億歐羅（約16,900億港元）存放在比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）中央證券存管機構。比利時擔心，如果同意將這筆資金用於歐盟的賠償計劃，將會成為俄羅斯法律報復的目標。

圖斯克說：「我們未來還有很多小時將進行越來越深入的技術性討論，因為那些未來最有可能遭受俄羅斯金融報復的國家，主要是比利時，但也不僅限於比利時，都在尋求保障措施。」

他表示，歐盟預算中所謂的「空間」並未在歐盟主要國家中引起熱情，他認為動用歐洲資金來支付賠的計劃沒有希望。

