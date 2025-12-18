Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美對台110億美元軍售　國台辦：嚴重違反一中原則

即時國際
更新時間：20:23 2025-12-18 HKT
發佈時間：20:23 2025-12-18 HKT

美國國防部安全合作局宣布向台灣出售價值約110億美元（約856億港元）的軍售項目。國台辦表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線；美方粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，國台辦對此堅決反對，嚴正譴責。

美國政府於美東時間12月17日，就「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式導彈續購」、「反裝甲型無人機導彈系統」、海軍「標槍反甲導彈續購」、「魚叉導彈可修件檢修」等8案，約111億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序。

軍售尚待美國國會批准，這將是特朗普今年1月重返白宮以來，美國第二次向台灣出售武器。

國台辦發言人陳斌華發布「答記者問」回應此事，他表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方悍然宣布向台灣出售巨額武器計劃，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「8·17」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，國台辦對此堅決反對，嚴正譴責。

陳斌華說，要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題。

陳斌華批評，民進黨當局頑固「倚美謀獨」、「以武謀獨」，不斷鼓吹所謂「防衛決心」，不惜把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」，不惜讓台灣民眾充當「台獨」炮灰，只會給台灣同胞帶來深重災難，充分暴露其「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的凶惡面目。

陳斌華最後稱，台灣各界應認清民進黨當局無底線「賣台引戰」的邪惡本質。他稱，「正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將迎頭痛擊。」

