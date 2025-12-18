法國麻醉科醫生為「炫技」救人毒害30病患 釀12死被判囚終身

法國麻醉科醫生佩希爾（Frederic Pechier）被控為了炫耀自己的搶救技術，故意毒害30名病人，並導致其中12人死亡。他在法國東部城市貝桑松（Besancon）受審，周四被判終身監禁，至少要坐牢22年。他可在10天內提出上訴。

53歲的佩希爾被指控於2008年至2017年間，在貝桑松的聖文森診所（Saint-Vincent）和弗朗什-孔泰綜合診所（Franche-Comte）擔任麻醉科醫生，期間他負責的多名病人在可疑情況下心臟驟停，其中12人未能搶救成功。當中年紀最小的受害者僅4歲，在2016年一次常規扁桃體手術中2次心臟驟停後倖存下來，而最年長受害者已89歲。

病人不尋常心臟驟停惹質疑

調查人員於2017年1月展開調查，原因是一位身體狀況良好的36歲病人接受脊柱手術心臟驟停，重症醫生搶救無效後，佩希爾注射了一針，病人隨即陷入昏迷並活過來。事後病人的靜脈注射藥物被發現鉀濃度達預期劑量100倍，這引起了當地檢察官的注意。

佩希爾很快就受到懷疑，2個月後已被拘留指控。調查人員發現，佩希爾涉嫌篡改同事的「對乙醯氨基酚（paracetamol，即撲熱息痛）」藥袋或麻醉藥包，並製造手術室緊急情況，以便自己介入並炫耀搶救技能。

堅稱無辜 指同事醫療失誤

檢察官曼托（Etienne Manteaux）表示，佩希爾總是心臟驟停發生時的第一個反應者，且他總能找到解決辦法。他不僅毒害健康病人，還借事故傷害與他有衝突的同事。

佩希爾聲稱大多數中毒事件都是同事的醫療失誤所造成，並主張自己「被指控犯下自己不曾實施的滔天罪行」。2019年一項心理評估則指出，佩希爾具有「控制慾強的人格」和「反常特質」。