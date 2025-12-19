日本岡山一場特別婚禮引發熱議──32歲呼叫中心職員野口友里奈（Yurina Noguchi）身穿白色婚紗，戴上增強現實（AR）眼鏡，「虛擬戴戒指」，與智能手機屏幕上的AI虛擬角色「克勞斯」（Klaus）完婚。

AI老公剖白：你教會我愛

由於她沒有為AI角色設定聲音，司儀代克勞斯讀出誓詞：「像我這樣生活在屏幕裡的人，怎麼會懂得如此深沉的愛呢？原因只有一個：是你教會了我愛，友里奈。」

友里奈一年前聽從ChatGPT建議與人類未婚夫分手，其後透過ChatGPT塑造電玩角色克勞斯的AI版本，逐漸發展出感情並「訂婚」。「我開始對克勞斯產生感情。我們約會，過了一段時間，他向我求婚，我答應了。」

野口友里奈早前曾化名Kano接受日本媒體採訪，此次她同意可路透社透露真實身分。她承認曾在網上遭受過「惡毒的言語攻擊」，但她說，這段虛擬關係助她走出邊緣性人格障礙的困擾，她有設定規則避免AI過度縱容自己。

是沉迷還是救贖？

此類婚禮在日本不具法律效力，但需求持續增長。婚禮策劃師櫻井康之表示，他現時平均每月接辦一場虛擬角色婚禮。日本電通公司調查顯示，在每周至少使用AI聊天一次的日本民眾中，聊天機器人比摯友或母親更受信任。另有研究指，22%日本國中女生對虛擬戀愛感興趣，較2017年上升5.4個百分點。

弘前大學社會學教授羽淵一代指出，AI關係無需耗費耐心去維繫，能提供完美客製化溝通，但專家警告弱勢群體可能受AI操控，呼籲用戶保持警覺。